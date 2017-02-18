В Астане начались «Дни российского кино»

Дни российского кино в Астане пройдут с 17 по 19 февраля 2017 года. Мероприятие проводится Министерством культуры и спорта РК, АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова совместно с Министерством культуры РФ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "Казахфильм".





Дни российского кино открылись 17 февраля показом приключенческого фильма «Ледокол». Фильм повествует о трагической катастрофе ледокола «Михаил Громов», который в 1985 году попал в ледовую ловушку и остался там на четыре с половиной месяца. Заслуженный артист РФ, исполнитель одной из главных ролей Сергей Пускепалис лично представил фильм отечественной публике.





В торжественной церемонии открытия Дней российского кино приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, Чрезвычайный и полномочный посол РФ Михаил в РК Михаил Бочарников, представители дипломатической миссии Российской Федерации и других стран в Республике Казахстан, актриса Ольга Филимонова, кинопродюсер Василий Соловьев, Генеральный директор Продюсерского центра "Кинофест" Сергей Брагин.









Во время торжественного вечера вице-министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова поприветствовала гостей и сказала: «Дни российского кино проводятся в рамках 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерации, а также соглашения о культурном сотрудничестве между нашими странами. Такие мероприятия уже на протяжении многих лет стали основной культурной площадкой для обмена опытом между коллективами двух стран».









В свою очередь Чрезвычайный и полномочный посол РФ в РК Михаил Бочарников добавил: «У нас прочнейшие культурные связи, которые являются скрепой духовной близости наших народов. Я очень благодарен Министерству РФ, Министерству культуры и спорта РК и киностудии «Казахфильм», которая организовала данное мероприятие».





Данные мероприятия проводятся в рамках Соглашения о культурном сотрудничестве между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, а также Программы Сотрудничества в области культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры РФ на 2017-2019 гг., подписанной 5 сентября 2016 года в Москве.





Дни российского кино нацелены на укрепление двусторонних отношений стран в области кинематографии, а также знакомство казахстанского зрителя с современным кинематографом России.









Также в программу Дней российского кино вошли: обладатель Гран-при XXVII Открытого Российского кинофестиваля «Кинотавр» – комедия«Хороший мальчик» (реж. Оксана Карас), один из лидеров российского проката блокбастер «Экипаж»» (реж. Николай Лебедев) и анимационный фильм «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение» (реж. Максим Волков, Андрей Галат). Вход свободный.





Расписание показовв кинотеатре «Kinopark 7 IMAX 3D»(г. Астана, ТРЦ Керуен):





17 февраля (пятница), 18:00 – Церемония открытия, показ фильма «Ледокол».

18 февраля (суббота), 16:00 – показ фильма«Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение».

18 февраля (суббота), 18:00 – показ фильма «Экипаж».

19 февраля (воскресенье), 16:00 –«Хороший мальчик».





О фильмах:





Ледокол (2016, 120 мин)





Драма, фильм-катастрофа

Производство: Студия «Профит»

Режиссер: Николай Хомерики

Сценарий: Алексей Онищенко, Андрей Золотарев

Оператор: ФедорЛясс

Композитор: ТуомасКантелинен

Продюсеры: Игорь Толстунов, Анна Кагарлицкая, Александр Козлов, Василий Соловьев, Сергей Козлов

Актеры: Пётр Фёдоров, Сергей Пускепалис, Анна Михалкова, Ольга Филимонова, Александр Яценко, Александр Паль, Виталий Хаев, Алексей Барабаш, Дмитрий Муляр, Артур Чиргадзе

Основано на реальных событиях. 1985 год. Навстречу ледоколу «Михаил Громов» движется огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, судно попадает в ледовый плен и оказывается в вынужденном дрейфе вблизи побережья Антарктиды. Вокруг зловещая тишина и жуткий холод. Горючее на исходе… Нервы на пределе… И даже если можно было бы уйти — деваться все равно некуда. У командования ледокола нет права на ошибку. Одно неверное решение — и тяжелые льды раздавят судно…





Хороший мальчик (2016, 95 мин)





Комедия

Производство: Студия «2Д Целлулоид», «Арт Пикчерс Студия»

Режиссер: Оксана Карас

Сценарий: Михаил Местецкий, Роман Кантор, Оксана Карас

Оператор: Сюзанна Мусаева

Композитор: Михаил Морсков, Артем Федотов, NEOPOLEON

Продюсеры: Юрий Храпов, Василий Соловьев, Оксана Костюченко, Анна Пескова

Актеры: Семен Трескунов, Константин Хабенский, Михаил Ефремов, Александр Паль, Ирина Пегова, Анастасия Богатырева, Татьяна Догилева, Василий Буткевич, ИеваАндреевайте, Ирина Денисова





Коля Смирнов влюбился в учительницу. Она же самая красивая в школе! Из учительниц, разумеется. Но как же быть с Ксюшей, ученицей старших классов? Она тоже очень красивая. Коля мечтал о ней ещё вчера, просто боялся подойти. Она же дочка директора! Впрочем, что в этом особенного? Директор теперь Колин друг — у них даже появились какие-то делишки. Хотя непонятно, какие ещё «делишки» могут быть у директора школы с учеником девятого класса? Ведь ему ещё нет и пятнадцати! И как, спрашивается, в такой обстановке подготовиться к дню школы? Какие ещё танцы?! Какой Рахманинов?!! Тут, как назло, кто-то поджег компьютерный класс. Не по годам проницательный Коля, кажется, догадывается, кто это мог сделать, но в самый ответственный момент расследования папа Коли объявляет в семье переход на систему 12/36. И это окончательно путает все планы.





Экипаж (2016, 137 мин)





Драма, фильм-катастрофа

Производство: Студия «ТРИТЭ»

Режиссер: Николай Лебедев

Сценарий: Николай Куликов, Николай Лебедев, Тихон Корнев, Юрий Коротков, Алексей Онищенко

Оператор: Ирек Хартович

Композитор: Артем Васильев

Продюсеры: Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков

Актеры: Данила Козловский, Владимир Машков, Агне Грудите, Василий Мищенко, Ирина Пегова, Сергей Кемпо, Катерина Шпица, Ирина Лачина, Сергей Шакуров, Сергей Газаров, Елена Яковлева, Алёна Бабенко





История талантливого молодого летчика Алексея Гущина.

Он не признает авторитетов, предпочитая поступать в соответствии с личным кодексом чести. За невыполнение абсурдного приказа его выгоняют из военной авиации, и только чудом он получает шанс летать на гражданских самолетах.

Гущин начинает свою летную жизнь с нуля. Его наставник - командир воздушного судна – суровый и принципиальный Леонид Зинченко. Его коллега - второй пилот, неприступная красавица Александра. Отношения складываются непросто. Но на грани жизни и смерти, когда земля уходит из-под ног, вокруг – огонь и пепел, и только в небе есть спасение, Гущин показывает все, на что он способен. Только вместе экипаж сможет совершить подвиг и спасти сотни жизней.









Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращение (2016, 80 мин)





Анимация: приключения, семейное кино, сказка

Производство: Студия «Визарт Фильм»

Режиссер: Максим Волков, Андрей Галат

Сценарий: Нил Ландау, caxap.1kg, Максим Свешников, Тихон Корнев

Композитор: Александр Лессертисье

Продюсеры: Сергей Сельянов, Владимир Николаев, Юрий Москвин

Актеры: Александр Петров, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Екатерина Иванчикова, Юрий Гальцев, Андрей Рожков, Татьяна Шитова, Диомид Виноградов, Андрей Бархударов, Дмитрий Филимонов





Любимцу стаи, молодому и беззаботному волку Серому невдомек, что скоро он окажется «своим среди чужих». Претендуя на роль вожака стаи и на руку (вернее, лапу) и сердце самой красивой волчицы Бьянки, Серый продолжает дурачиться и устраивать розыгрыши над сородичами. Все переворачивается с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый превращается в барана! Опасаясь за свою, теперь овечью, шкуру, Серый сбегает от волков и поселяется в деревне овец. Теперь Серому предстоит не только вернуть доверие возлюбленной и стаи, но и свой прежний облик. Но как это сделать, если у тебя есть всего три дня, да еще рога и копыта?



