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В Китае отмечена сильнейшая с 2013 года вспышка птичьего гриппа

18 февраля 2017, 14:40

С января по крайне мере 87 человек умерли в Китае от этой болезни.


Власти Китая пытаются сдержать самую опасную с 2013 года эпидемию птичьего гриппа в стране, сообщает Би-би-си.

С января по крайне мере 87 человек умерли в Китае от этой болезни. Всего в стране зафиксировано более 260 случаев заболевания вирусом H7N9.

Власти начали закрывать птичьи рынки в южных и центральных регионах страны. Введены повышенные меры контроля при транспортировке птиц.

По словам китайских властей, большинство случаев заражения гриппом - результат контактов с домашней птицей. Чаще всего это происходит на рынках или фермах.

Сейчас власти просят население избегать прямых контактов с птицами.

Работников здравоохранения учат распознавать ранние симптомы птичьего гриппа.

В этом году вирус менее выраженно проявляет себя у домашней птицы. Часто симптомы остаются незаметными. При этом у людей заболевание протекает в более тяжелой форме и чаще, чем раньше, приводит к смерти.

Эксперты критикуют власти Китая за то, что они недостаточно оперативно реагируют на эпидемию.

Четыре года назад в Китае произошла крупная вспышка птичьего гриппа, унесшая жизни нескольких десятков человек.
Тогда в стране началась паника: люди ходили по улицам в масках, массово уничтожалась домашняя птица, многие китайцы старались не посещать общественные места.

Курицу пришлось убрать из меню школ и питания на самолетах. Многие китайцы отказывались от мяса птицы из страха заболеть гриппом.

Пока в стране нет подобной паники, пишет Рейтер. Многие китайцы и работники сетей ресторанов быстрого питания заявили агентству, что не знали, насколько крупной оказалась нынешняя вспышка птичьего гриппа.

Фото: GETTY IMAGES

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