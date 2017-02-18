СМИ опубликовали фото Ким Чен Нама сразу после отравления

Малазийское издание New Straits Times опубликовало фото Ким Чен Нама сразу после отравления. Снимок был сделан 13 февраля в аэропорту города Куала-Лумпур буквально через несколько минут после того, как брат главы КНДР Ким Чен Ына почувствовал себя плохо.





На фото видно, как Ким Чен Нам сидит, обмякнув, в кресле. По словам очевидцев, он пожаловался на резкое головокружение и боль. По дороге в больницу мужчина скончался





Предположительно, брата главы Северной Кореи отравили при помощи пропитанных ядом игл или ватных тампонов. Этот яд по своей токсичности превосходит цианид в несколько раз.





Ранее «Газета.ру» сообщала, что полиция Малайзии намерена провести повторное вскрытие тела Ким Чен Нама, поскольку первичное не позволило установить точную причину смерти.





«Известия» со ссылкой на издание The Star сообщают, что 17 февраля сотрудники правоохранительных органов задержали некого Ли Чон Чхоля, который стал уже четвертым подозреваемым в убийстве Ким Чен Нама. Ранее сообщалось о двух задержанных гражданках Вьетнама и Мьянмы.







