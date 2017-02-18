Очумелые ручки: 20 самых эпичных провалов от любителей делать все самостоятельно

У всех нас есть хотя бы один знакомый, который просто обожает что-то чинить или делать своими руками. Но иногда и правда лучше вызвать специалиста.





Блог «There, I fixed it» («Вот, я починил») собирает самые невероятные бытовые «улучшения», сделанные собственными руками. И тут, надо сказать, и смех и грех: некоторые поделки просто опасны для жизни. Посудите сами.













Зачем покупать стол повыше, когда можно просто переделать старый?













Гениальные идеи из пластиковых бутылок.













Видимо, этого человека никогда не било током как следует.













Настоящий трон!













Еще один трон для любителей читать разными частями тела.













Плита и стиральная машина, два в одном. Не спрашивайте, что происходит, когда сверху кипит борщ, а снизу идет отжим.













Греется ноутбук? Нет проблем!













В таких вещах главное — надежность, особенно в отношении электрики в ванной комнате.













«Осторожно! Старайтесь не прикасаться к душу, ударит током».













«Кто к нам с ножом придет…»













Отличная самодельная подставка. Только ребенку не говорите, куда делся его конструктор.













Теперь точно не отвалится.













Семь раз отмерь, чтобы потом не отрезать.













Б — безопасность.













На стулья не хватило бюджета.













Мебель? Не, не слышали.













Чайник, кофейник — какая разница?













Когда сам установил кондиционер.













Ролики, которые точно будут по размеру.













Спокойно! Только без глупостей!



