Помощь пострадавшим в сходе лавины предлагали жамбылцы по «горячей линии»

Два дня в Жамбылской области работала «горячая линия» для информационной и психологической помощи пострадавшим военнослужащим в трагическом происшествии в ущелье Коксай, передает Казинформ





Как сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Жамбылской области Талгат Сабиров, на открытую сразу же в ДЧС региона «горячую линию» поступило более 50-ти звонков.





«Звонили родственники, близкие, друзья. Спрашивали, есть ли такая фамилия среди пострадавших военнослужащих, каково состояние. Интересовались информацией о своих родственниках, которые живут там, в предгорье Коксая, где был сход лавины. Были люди, которые даже предлагали свою помощь по спасению военных. В данное время линия закрыта ввиду отсутствия звонков», - рассказал Т. Сабиров.





Погибли семеро и Напомним, в ходе плановых занятий по боевой подготовке военнослужащих войсковой части 91678, проходивших в ущелье Коксай Жуалынского района, произошел внезапный сход снежной лавины пострадали 16 человек . В поисково-спасательных работах в ущелье Коксай приняли участия 185 человек и 24 единицы техники - ПЧ-7 Жуалынского района, ГУ «СПиАСР» и ГУ «ОСО» ДЧС, бригады экстренного реагирования ФГУ «ЦМК» г. Тараза, личный состав и техника в/ч 91678, бригада скорой медицинской помощи.





Расследованием причин несчастного случая на месте трагедии и организацией работы по оказанию помощи семьям погибших занимается правительственная комиссия во главе с министром обороны РК Сакеном Жасузаковым. Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-Министра РК Б.Сагинтаева.





Галина Скрипник.





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