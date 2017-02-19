В МВД Германии считают, что в стране действуют доморощенные террористы

ФРГ имеет дело не только с иностранными террористами, но и с доморощенными экстремистами, которые родились и выросли в Германии, заявил глава МВД страны Томас де Мезьер на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает передает РИА Новости





"Мы имеем дело не только с иностранными наемниками, но и с доморощенным терроризмом. В Германии недавно 12-летний мальчик пытался собрать бомбу на рождественском рынке. Пятнадцатилетняя девочка пыталась убить полицейского. Они родились в Германии, выросли в Германии, были радикализованы в Германии", — сказал министр, добавив, что противодействие вовлечению граждан в ряды террористов "очень сложно, но нам необходимо заниматься этим".





Также малоуспешными назвал де Мезьер попытки противостоять интернет-пропаганде террористических группировок, например, "Исламского государства".





"Мы пока недостаточно успешны в этой сфере", — признался он.





Ангелина Тимофеева.



