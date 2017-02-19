В МВД Германии считают, что в стране действуют доморощенные террористы
19 февраля 2017, 00:14
Глава МВД Германии назвал малоуспешными попытки противостоять интернет-пропаганде террористических группировок.
ФРГ имеет дело не только с иностранными террористами, но и с доморощенными экстремистами, которые родились и выросли в Германии, заявил глава МВД страны Томас де Мезьер на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает РИА Новости.
"Мы имеем дело не только с иностранными наемниками, но и с доморощенным терроризмом. В Германии недавно 12-летний мальчик пытался собрать бомбу на рождественском рынке. Пятнадцатилетняя девочка пыталась убить полицейского. Они родились в Германии, выросли в Германии, были радикализованы в Германии", — сказал министр, добавив, что противодействие вовлечению граждан в ряды террористов "очень сложно, но нам необходимо заниматься этим".
Также малоуспешными назвал де Мезьер попытки противостоять интернет-пропаганде террористических группировок, например, "Исламского государства".
"Мы пока недостаточно успешны в этой сфере", — признался он.
Ангелина Тимофеева.
Фото: РИА Новости. Захари Шойрер.
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