Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В МВД Германии считают, что в стране действуют доморощенные террористы

19 февраля 2017, 00:14

Глава МВД Германии назвал малоуспешными попытки противостоять интернет-пропаганде террористических группировок.


ФРГ имеет дело не только с иностранными террористами, но и с доморощенными экстремистами, которые родились и выросли в Германии, заявил глава МВД страны Томас де Мезьер на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, передает РИА Новости.

"Мы имеем дело не только с иностранными наемниками, но и с доморощенным терроризмом. В Германии недавно 12-летний мальчик пытался собрать бомбу на рождественском рынке. Пятнадцатилетняя девочка пыталась убить полицейского. Они родились в Германии, выросли в Германии, были радикализованы в Германии", — сказал министр, добавив, что противодействие вовлечению граждан в ряды террористов "очень сложно, но нам необходимо заниматься этим".

Также малоуспешными назвал де Мезьер попытки противостоять интернет-пропаганде террористических группировок, например, "Исламского государства".

"Мы пока недостаточно успешны в этой сфере", — признался он.

Ангелина Тимофеева.

Фото: РИА Новости. Захари Шойрер.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...