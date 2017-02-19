Экс-генсек НАТО предрек альянсу гибель при сокращении сотрудничества США
19 февраля 2017, 01:50
Расмуссен назвал Вашингтон единственным членом НАТО, чья военная мощь может гарантировать достижение альянсом его целей.
Сокращение сотрудничества США с НАТО подорвет надежность альянса и, вероятно, будет обозначать его гибель, заявил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, передает РИА Новости.
"Конечно, если Трамп сократит свое сотрудничество с НАТО, это будет опасно, это подорвет надежность нашего альянса. Если США не станут придерживаться своих обязательств, НАТО погибнет", — заявил он на полях мюнхенской конференции по безопасности.
Расмуссен назвал Вашингтон единственным членом НАТО, чья военная мощь может гарантировать достижение альянсом его целей.
В январе президент США Дональд Трамп заявлял, что НАТО является важной, но "устаревшей" организацией, где только пять стран несут положенные расходы, а остальные "не платят то, что должны платить". Позже он подтвердил приверженность своей администрации альянсу.
Фото: AP Photo/ Mediafax/Octav Ganea.
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