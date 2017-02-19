Пассажиров Boeing в аэропорту Стамбула эвакуировали из-за угрозы
19 февраля 2017, 02:00
Во время буксировки самолета члены экипажа обнаружили в одной из туалетных комнат лайнера записку со словами «Бомба на пути в Торонто».
Пассажиров и экипаж Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали в аэропорту Стамбула из-за угрозы взрыва, передает РБК со ссылкой на Associated Press.
По данным агентства, самолет должен был отправиться из стамбульского аэропорта Ататюрк в Торонто. Во время буксировки самолета члены экипажа обнаружили в одной из туалетных комнат лайнера записку со словами «Бомба на пути в Торонто». Из-за угрозы взрыва все люди, находящиеся в самолете, были эвакуированы. Самолет, по сообщению агентства, был осмотрен. Ничего подозрительного внутри обнаружено не было.
Для того, чтобы доставить пассажиров из Стамбула в Торонто был выделен новый самолет, добавляет агентство.
В середине января самолет Eurowings (подразделение Lufthansa) сел в Кувейте из-за и угрозы бомбы на борту. В нем находилось 287 пассажиров и десять членов экипажа. После посадки самолета они были эвакуированы. В результате проверки взрывных устройств на борту обнаружено не было.
Фото: euromag.ru.
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