Пассажиров Boeing в аэропорту Стамбула эвакуировали из-за угрозы

Во время буксировки самолета члены экипажа обнаружили в одной из туалетных комнат лайнера записку со словами «Бомба на пути в Торонто».

Пассажиров и экипаж Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines эвакуировали в аэропорту Стамбула из-за угрозы взрыва, передает передает РБК со ссылкой на Associated Press.





По данным агентства, самолет должен был отправиться из стамбульского аэропорта Ататюрк в Торонто. Во время буксировки самолета члены экипажа обнаружили в одной из туалетных комнат лайнера записку со словами «Бомба на пути в Торонто». Из-за угрозы взрыва все люди, находящиеся в самолете, были эвакуированы. Самолет, по сообщению агентства, был осмотрен. Ничего подозрительного внутри обнаружено не было.





Для того, чтобы доставить пассажиров из Стамбула в Торонто был выделен новый самолет, добавляет агентство.





В середине января самолет Eurowings (подразделение Lufthansa) сел в Кувейте из-за и угрозы бомбы на борту. В нем находилось 287 пассажиров и десять членов экипажа. После посадки самолета они были эвакуированы. В результате проверки взрывных устройств на борту обнаружено не было.



