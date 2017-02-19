Дебютный бой Федора Емельяненко в Bellator с Мэттом Митрионом отменен
19 февраля 2017, 07:32
Поединок должен был стать главным в сегодняшнем шоу.
Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что боец ММА Мэтт Митрион из-за болезни не сможет принять участие в сегодняшнем турнире Bellator 172, сообщает "Спорт-Экспресс".
Американец должен был выйти на бой против россиянина Федора Емельяненко.
Due to illness, @mattmitrione will be unable to compete tonight at #Bellator172. @THEREALPUNK vs @PatrickyPitbull promoted to main event.— Scott Coker (@ScottCoker) 18 февраля 2017 г.
"Из-за болезни Митрион не сможет выйти сегодня вечером на Bellator 172. Бой Томсон - Фрейре повышен до главного события", - написал Кокер в твиттере.
Стоит отметить, что бой в рамках Bellator 172 должен был пройти сегодня в Сан-Хосе. Организаторы мероприятия сообщили, что поединок будет перенесен на более поздний срок.
Фото: theplace.ru
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