Дебютный бой Федора Емельяненко в Bellator с Мэттом Митрионом отменен

Поединок должен был стать главным в сегодняшнем шоу.

Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что боец ММА Мэтт Митрион из-за болезни не сможет принять участие в сегодняшнем турнире Bellator 172, сообщает "Спорт-Экспресс".





Американец должен был выйти на бой против россиянина Федора Емельяненко.

"Из-за болезни Митрион не сможет выйти сегодня вечером на Bellator 172. Бой Томсон - Фрейре повышен до главного события", - написал Кокер в твиттере.





Стоит отметить, что бой в рамках Bellator 172 должен был пройти сегодня в Сан-Хосе. Организаторы мероприятия сообщили, что поединок будет перенесен на более поздний срок.



