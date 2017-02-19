Дебютный бой Федора Емельяненко в Bellator с Мэттом Митрионом отменен

19 февраля 2017, 07:32

Поединок должен был стать главным в сегодняшнем шоу.


Президент Bellator Скотт Кокер сообщил, что боец ММА Мэтт Митрион из-за болезни не сможет принять участие в сегодняшнем турнире Bellator 172, сообщает "Спорт-Экспресс".

Американец должен был выйти на бой против россиянина Федора Емельяненко.

"Из-за болезни Митрион не сможет выйти сегодня вечером на Bellator 172. Бой Томсон - Фрейре повышен до главного события", - написал Кокер в твиттере.

Стоит отметить, что бой в рамках Bellator 172 должен был пройти сегодня в Сан-Хосе. Организаторы мероприятия сообщили, что поединок будет перенесен на более поздний срок.

Фото: theplace.ru

Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код