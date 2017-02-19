В Лондоне в рамках фестиваля "Масленица" пройдут кинопоказы и шоу шляп

"В этом году фестиваль может порадовать все органы чувств", — смеясь, рассказала она. "Хочется продолжать радовать наших слушателей и зрителей и предлагать программу на все вкусы, и, конечно же, отмечать приход весны по-русски, ведь Масленица остается символом весны и всего самого позитивного. Поэтому традиция проведения этого русского фестиваля под названием "Масленица" в одном из мировых мегаполисов, как Лондон, так важна", — отметила Балаклеец.





Среди главных событий фестиваля, который пройдет с 19 по 26 февраля, значатся показы фильмов Ренаты Литвиновой и Павла Лунгина "Последняя сказка Риты" и "Пиковая дама", 22 и 26 февраля соответственно. Оба киносеанса состоятся в центре русской культуры Pushkin House.





Шеф-повар ресторана Zima Алексей Зимин 21 и 26 февраля обещает порадовать гостей необычными "фестивальными" блюдами и напитками.