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В Лондоне в рамках фестиваля "Масленица" пройдут кинопоказы и шоу шляп

19 февраля 2017, 08:44

Среди главных событий фестиваля, который пройдет с 19 по 26 февраля, значатся показы фильмов Ренаты Литвиновой и Павла Лунгина.


Показы современных российских фильмов, кулинарные мастер-классы, музыкальные концерты и шоу дизайнера дамских шляп пройдут в Лондоне в рамках ежегодного фестиваля "Масленица", рассказала РИА Новости глава компании-организатора фестиваля Ensemble Productions Ольга Балаклеец.

"В этом году фестиваль может порадовать все органы чувств", — смеясь, рассказала она. "Хочется продолжать радовать наших слушателей и зрителей и предлагать программу на все вкусы, и, конечно же, отмечать приход весны по-русски, ведь Масленица остается символом весны и всего самого позитивного. Поэтому традиция проведения этого русского фестиваля под названием "Масленица" в одном из мировых мегаполисов, как Лондон, так важна", — отметила Балаклеец.

Среди главных событий фестиваля, который пройдет с 19 по 26 февраля, значатся показы фильмов Ренаты Литвиновой и Павла Лунгина "Последняя сказка Риты" и "Пиковая дама", 22 и 26 февраля соответственно. Оба киносеанса состоятся в центре русской культуры Pushkin House.

Шеф-повар ресторана Zima Алексей Зимин 21 и 26 февраля обещает порадовать гостей необычными "фестивальными" блюдами и напитками.

Дизайнер дамских шляпок – необходимых в Британии предметов туалета – Мария Жеребцова расскажет о своей работе 20 февраля. В тот же день состоится и показ ее произведений.

Двадцать второго февраля днем в парламенте Великобритании состоится торжественный прием в ознаменование русской масленицы и фестиваля, организованный депутатом палаты общин Дэниэлом Кочински и Ensemble Productions. Во время приема выступит сам парламентарий, его коллега, глава межпартийной группы по России сэр Эдвард Ли, организаторы "Масленицы", а также коллективы, принимающие участие в фестивале. Собравшимся также будут предложены русские закуски.

Фото: Fotolia/ Bikeworldtravel

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