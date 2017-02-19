Индийские ученые: гелий-3 начнут добывать на Луне к 2030 году

Он отметил, что разработка лунной поверхности, богатой гелием-3, является приоритетным направлением работы ISRO.

"К 2030 году этот процесс (использования гелия-3 как энергоресурса) будет возможен", — цитирует агентство Пиллаи.





Он также добавил, что многие страны изучают возможность добычи гелия-3 на Луне, по словам ученого, ресурсов спутника Земли хватит на всех.



