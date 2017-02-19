Индийские ученые: гелий-3 начнут добывать на Луне к 2030 году
19 февраля 2017, 13:15
Многие страны изучают возможность добычи гелия-3 на Луне, по словам ученого, ресурсов спутника Земли хватит на всех.
Индия к 2030 году будет готова добывать гелий-3 на Луне для использования его в качестве энергоресурса, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что разработка лунной поверхности, богатой гелием-3, является приоритетным направлением работы ISRO.
"К 2030 году этот процесс (использования гелия-3 как энергоресурса) будет возможен", — цитирует агентство Пиллаи.
Он также добавил, что многие страны изучают возможность добычи гелия-3 на Луне, по словам ученого, ресурсов спутника Земли хватит на всех.
Такой же оценки придерживаются российские ученые. Как ранее заявлял доктор физико-математических наук, заведующий отделом исследований Луны и планет Государственного астрономического института МГУ им. Ломоносова Владислав Шевченко, имеющиеся на Луне запасы гелия-3 могут обеспечить землян энергией на пять тысяч лет вперед.
В настоящее время изотоп гелий-3 на Земле добывают в очень небольших количествах, исчисляемых несколькими десятками граммов в год.
На Луне же запасы этого ценного изотопа составляют, по минимальным оценкам, около 500 тысяч тонн. При термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает 1 тонна гелия-3 с 0,67 тоннами дейтерия, высвобождается энергия, эквивалентная сгоранию примерно 15 миллионов тонн нефти.
Фото: Lockheed-Martin
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