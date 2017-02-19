Итоги Мюнхенской конференции: Запад осторожно ждет Россию в Сирии

Напряженным обсуждением ситуации в Сирии завершилась в воскресенье трехдневная Мюнхенская конференция по безопасности. Очевидным по итогам этого обсуждения стало следующее: участники процесса хотели бы участия России в процессе урегулирования, сообщает сообщает РИА Новости





Однако параметры этого участия не могут быть определены без стабилизации режима прекращения огня и четкого позиционирования новой администрации в Вашингтоне относительно собственной стратегии в Сирии.





В обсуждении участвовали: спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, спецпредставитель США в коалиции по борьбе c ИГ Бретт Макгерк, глава Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил Анас аль-Абда, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Старт межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланирован на 23 февраля.





Результаты Женевы и перемирие





Де Мистура указал на необходимость полного прекращения огня на время переговоров, что сделает их более результативными.





"Если у нас есть реальное перемирие, увязанное с гуманитарным доступом… это может только помочь женевским переговорам и сделать их более эффективными", — сказал де Мистура.





О необходимости "упрочить деэскалацию" говорил и Макгерк, который заявил о том, что в результате согласованного перемирия видит "некоторые возможные шансы" для сирийского процесса.





"Возможно, есть несколько шансов (на урегулирование) на основе деэскалации, которую мы наблюдаем, но это все должно быть усилено", — сказал он.





О намерении конструктивно сотрудничать в Женеве заявил и глава национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил аль-Абда.





"Мы направимся в Женеву, обязуясь и будучи готовыми к работе над политическим решением, которое сможет положить конец конфликту", — сказал он.





От американцев ждут позиции





"Четкое позиционирование американской внешней политики" относительно сирийской стратегии Мистура назвал второй ключевой предпосылкой для перехода к политическому процессу, помимо стабилизации режима прекращения огня.





"Мы рассчитываем получить представление о переосмысленной новой американской администрацией стратегии в начале марта", — сказал спецпосланник ООН.





Однако Макгерк заявил, что у США в любом случае "нет простых решений по Сирии".





"В ближайшие дни решения проблемы не будет, даже если это кого-то разочарует", — сказал он.





Астана не альтернатива Женеве





О том, что переговорный процесс, инициированный Россией, Ираном и Турцией в Астане, не является альтернативой женевским консультациям, говорили практически все участники дискуссии.





"Мы никогда не рассматривали Астану как альтернативу Женеве", — сказал сенатор Косачев, а Мистура заявил, что переговоры в Астане с участием Турции, РФ и Ирана имеют больше перспектив, чем остальные мирные инициативы.





Второй раунд переговоров по сирийскому урегулированию прошел в Астане 15-16 февраля. Итогом переговоров стала окончательная договоренность о создании мониторинговой группы по перемирию в Сирии с участием Ирана, России, Турции.





"Продолжающаяся дискуссия по перемирию в Сирии, которую ведут РФ и Турция о перемирии… Это перемирие продолжается дольше, чем предыдущие и, по моему мнению, — мы все внимательно его рассматриваем и поддерживаем — больше шансов на успех, чем у других", — заявил спецпосланник ООН.





"Мы поддержали процесс в Астане на том основании, что он сфокусирован на определенной теме, а именно, поддержка режима прекращения огня, плюс меры по восстановлению доверия и гуманитарная помощь", — добавил де Мистура.





Россия, Турция и Иран являются важнейшими региональными факторами влияния в процессе сирийского урегулирования, заявил Макгерк.





"Если говорить о сотрудничестве России, Турции и Ирана, то оно очень важно, потому что это три важнейших фактора влияния в регионе", — сказал он, добавив, что благодаря конкретно астанинскому процессу "мы констатируем некоторую деэскалацию".





Возможна ли коалиция РФ-США?





Макгерк признал, что Россия пытается добиться деэскалации в Сирии, но отметил, что у США остается ряд вопросов относительно возможностей ее влияния.





"Мы признаем, что Россия попыталась реализовать некоторые вещи для деэскалации… Но если США попытаются наладить сотрудничество (с Россией в Сирии), то разве возможности России повлиять на месте на ситуацию не вызывают вопросы?", — сказал Макгерк.





Он сообщил, что США уже имеют опыт сотрудничества с Россией в вопросах сирийского урегулирования. В частности, благодаря целой серии переговоров между госсекретарем Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях прошлогодней Мюнхенской конференции по безопасность удалось выйти на соглашение о перемирии. Однако в результате через три месяца после введения перемирие было сорвано, власти в Дамаске и оппозиция обвинили в этом друг друга.





"Американцы и русские были гарантами режима прекращения огня, но оказались втянуты в игру региональных сил", — прокомментировал эту ситуацию Макгерк, не уточнив, каким образом может избежать подобного поворота в будущем.





Есть ли оружие у Ирана





Помимо Сирии, в воскресенье в Мюнхене обсуждали еще и Иран. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в очередной раз заверил собравшихся, что его страна не собирается производить ядерное оружие.





"Мы не собираемся производить ядерное оружие, для Ирана это займет вечность", — указал Зариф. По его словам, сейчас "пришло время разрушать ядерное оружие во всем мире, а не думать о том, чтобы кто-нибудь еще "присоединился к клубу" ядерных держав.





"Потому, что это не очень-то безопасный клуб", — добавил он. Зарифу, конечно, не поверили. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Ирану следует изменить свое поведение, поскольку со страной "очень трудно работать".





"Мы не можем игнорировать то, что они делают в регионе, мы не можем игнорировать тот факт, что их конституция призывает к экспорту революции. Как можно иметь дело с нацией, которая хочет нас уничтожить? До тех пор пока Иран не изменит своего поведения и принципов, на которых основано иранское государство, с такой страной будет очень трудно работать", — сказал аль-Джубейр.





Сенатор-республиканец Линдси Грэм в свою очередь и вовсе обвинил главу МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа во лжи.





"Они пытались его (ред. — оружие) произвести, если они говорят, что они не пытались, они лгут", — заявил Грэм, добавив, что выступает за введение в отношении страны новых санкций.





"Вместе с другими республиканцами я буду предлагать санкции против иранского режима за их поведение по дестабилизации Ближнего Востока… и за тестирование ракет в нарушение резолюции ООН", — сказал политик.





Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на несколько источников в правительственных кругах ряда стран Ближнего Востока написала о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с арабскими союзниками по поводу формирования военного альянса, направленного против Ирана и обеспечивающего Израиль разведданными. В альянс, согласно сообщению, могут войти такие страны, как Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Иордания, сообщили газете пять чиновников из арабских стран. Детали того, как будет функционировать альянс, находятся в разработке, сообщили источники издания.





В начале февраля в палате представителей США был представлен новый законопроект о санкциях против Ирана. Документ был подготовлен четырьмя конгрессменами, которые возглавляют группу по делам Израиля, существующую в республиканской фракции палаты представителей. В частности, проект нацелен на борьбу с программой разработки Ираном баллистических ракет, а также с поддержкой Тегераном терроризма и нарушениями прав человека.





Законопроект предусматривает введение "новых санкций против тех, кто оказывает Ирану помощь в реализации его программы разработки баллистических ракет". Также предусматривается введение санкций по ряду других направлений.





Группа сенаторов-республиканцев 24 января внесла схожий законопроект на рассмотрение верхней палаты конгресса.



