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Сторонники блокады Донбасса установили палатку у администрации Порошенко

19 февраля 2017, 22:06

Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса законны.


Митингующие в поддержку торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР установили палатку возле здания администрации президента Украины, на пересечении Банковой и Институтской улиц. Об этом сообщил телеканал "112 Украина" передает РИА Новости.

​Украинские власти ранее раскритиковали действия организаторов блокады, заявив, что поставки угля из Донбасса законны, так как все местные угледобывающие предприятия зарегистрированы на подконтрольной Киеву территории и платят налоги в государственную казну Украины. Одновременно по факту блокировки правоохранители возбудили уголовные дела. Однако попыток разблокировать движение железнодорожных составов со стороны властей не предпринималось.


"Уже установили одну палатку возле кордона нацгвардейцев. Люди обещают, что сейчас привезут еще одну палатку, которая будет гораздо больше. Люди планируют тут оставаться и продолжать настаивать на своих требованиях", — сообщает телеканал.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.


Фото: РИА Новости.

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