Митингующие пытаются прорвать оцепление силовиков в центре Киева
20 февраля 2017, 00:20
Протестующие пытаются потеснить сотрудников правоохранительных органов, выкрикивая в их сторону "Позор!" и "Революция!".
Участники митинга в центре украинской столицы, требующие от власти поддержать блокаду поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей, устраивают стычки с силовиками, сообщает ТАСС.
"Митингующие пытаются прорваться через оцепление силовиков на улице Институтской", - сообщил корреспондент "Общественного ТВ". В частности, противостояние происходит рядом с Национальным банком Украины, в непосредственной близости также находится администрация президента Петра Порошенко.
Поддержку протестующим оказывают несколько депутатов парламента, в частности, Семен Семенченко и Егор Соболев (фракция "Самопомощь"), которые являются организаторам угольной блокады Донбасса.
Оцепление силовиков состоит из нескольких рядов полиции и бойцов национальной гвардии. Протестующие пытаются потеснить сотрудников правоохранительных органов, выкрикивая в их сторону "Позор!" и "Революция!". К месту событий прибыла бригада скорой помощи.
Депутаты Семенченко и Соболев также пытаются пройти через оцепление, обвиняя при этом полицию в нарушении закона "О статусе народного депутата", так как те, по словам парламентариев, не пуская их, "препятствуют профессиональной деятельности". События сопровождаются периодическими звуками от взрывов петард.
Первоначально в воскресенье около тысячи человек собралось на площади Независимости в Киеве, чтобы почтить память погибших три года назад в результате трагических событий на "майдане". Среди них были и представители так называемых добровольческих батальонов, организовавших 25 января блокаду поставок угля из Донбасса.
В дальнейшем около пятисот человек, в том числе и последние, двинулись к администрации президента Украины с требованием от властей поддержать блокаду Донбасса.
Фото: EPA/SERGEY DOLZHENKO.
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