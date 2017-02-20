Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Спецслужбы США опровергли связь штаба Трампа с российской разведкой

20 февраля 2017, 00:39

В Службе внешней разведки России отметили, что "с удивлением прочитали публикацию", и комментировать ее не стали.


Американские спецслужбы считают ложной информацию о контактах между сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа и российскими властями. Об этом глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в эфире Fox News, передает РИА Новости.

"Представители высшего звена разведывательного сообщества меня заверили, что эти обвинения не просто сильно преувеличены, но и не соответствуют истине. Они ясно дали понять, что эта история – полная ерунда", — сказал он.

Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российских спецслужб.

В Службе внешней разведки России отметили, что "с удивлением прочитали публикацию", и комментировать ее не стали. МИД России считает подобные публикации свидетельством того, что в Вашингтоне идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле подчеркнули, что эти сообщения не основаны ни на каких фактах.

Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...