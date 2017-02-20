Спецслужбы США опровергли связь штаба Трампа с российской разведкой
20 февраля 2017, 00:39
В Службе внешней разведки России отметили, что "с удивлением прочитали публикацию", и комментировать ее не стали.
Американские спецслужбы считают ложной информацию о контактах между сотрудниками предвыборного штаба Дональда Трампа и российскими властями. Об этом глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в эфире Fox News, передает РИА Новости.
"Представители высшего звена разведывательного сообщества меня заверили, что эти обвинения не просто сильно преувеличены, но и не соответствуют истине. Они ясно дали понять, что эта история – полная ерунда", — сказал он.
Ранее газета New York Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что члены предвыборного штаба Трампа контактировали с высокопоставленными сотрудниками российских спецслужб.
В Службе внешней разведки России отметили, что "с удивлением прочитали публикацию", и комментировать ее не стали. МИД России считает подобные публикации свидетельством того, что в Вашингтоне идут крупные внутриполитические игры и торг. В Кремле подчеркнули, что эти сообщения не основаны ни на каких фактах.
Фото: AP Photo/ Manuel Balce Ceneta.
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