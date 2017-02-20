В Сети появилась запись интервью с 12-летним Димашем Кудайбергеном
20 февраля 2017, 01:21
В утренней программе шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.
Интервью 12-летнего Димаша Кудайбергенова появилось на YouTube-канале исполнителя, сообщает Казинформ.
На кадрах, снятых в студии телеканала «Казахстан-Актобе» в 2006 году, 12-летний Димаш отвечает на вопросы ведущего и телезрителей. В утренней программе, снятой накануне 15-летнего юбилея Независимости РК, тогдашний шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.
«Моя главная мечта - хочу быть полезным своему народу», - признался тогда будущий популярный исполнитель.
В завершение программы Димаш проникновенно исполнил песню «Ақ көгершін».
Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в конкурсе «Singer» в Китае. На шестом этапе он занял первое место, на пятом этапе, видео выступления которого появилось 18 февраля, он стал пятым.
По данным Министерства культуры и спорта РК, количество поклонников таланта казахстанского певца достигло по всему миру порядка 2 млрд. человек. В начале февраля стало известно, что Кудайбергенов возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной.
Кроме того, Димаш стал первым официальным послом в рамках проекта «I'm in China».
Ринат Дусумов.
Фото: кадр из видео.
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