В Сети появилась запись интервью с 12-летним Димашем Кудайбергеном

В утренней программе шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.

Интервью 12-летнего Димаша Кудайбергенова появилось на YouTube-канале исполнителя, сообщает Казинформ





На кадрах, снятых в студии телеканала «Казахстан-Актобе» в 2006 году, 12-летний Димаш отвечает на вопросы ведущего и телезрителей. В утренней программе, снятой накануне 15-летнего юбилея Независимости РК, тогдашний шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.





«Моя главная мечта - хочу быть полезным своему народу», - признался тогда будущий популярный исполнитель.





В завершение программы Димаш проникновенно исполнил песню «Ақ көгершін».









Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в конкурсе «Singer» в Китае. На шестом этапе он занял первое место , на пятом этапе, видео выступления которого появилось 18 февраля, он стал пятым.





По данным Министерства культуры и спорта РК, количество поклонников таланта казахстанского певца достигло по всему миру порядка 2 млрд. человек. В начале февраля стало известно, что Кудайбергенов возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной.





Кроме того, Димаш стал первым официальным послом в рамках проекта «I'm in China».





Ринат Дусумов.



