Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Сети появилась запись интервью с 12-летним Димашем Кудайбергеном

20 февраля 2017, 01:21

В утренней программе шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.


Интервью 12-летнего Димаша Кудайбергенова появилось на YouTube-канале исполнителя, сообщает Казинформ.

На кадрах, снятых в студии телеканала «Казахстан-Актобе» в 2006 году, 12-летний Димаш отвечает на вопросы ведущего и телезрителей. В утренней программе, снятой накануне 15-летнего юбилея Независимости РК, тогдашний шестиклассник рассказал о своей учебе и увлечениях, а также об отношении к великим людям Казахстана: Абаю Кунанбаеву, Алие Молдагуловой, Маншук Маметовой.

«Моя главная мечта - хочу быть полезным своему народу», - признался тогда будущий популярный исполнитель.

В завершение программы Димаш проникновенно исполнил песню «Ақ көгершін».


Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в конкурсе «Singer» в Китае. На шестом этапе он занял первое место, на пятом этапе, видео выступления которого появилось 18 февраля, он стал пятым.

По данным Министерства культуры и спорта РК, количество поклонников таланта казахстанского певца достигло по всему миру порядка 2 млрд. человек. В начале февраля стало известно, что Кудайбергенов возглавил рейтинг 10 самых популярных звезд шоу-бизнеса в Поднебесной.

Кроме того, Димаш стал первым официальным послом в рамках проекта «I'm in China».

Ринат Дусумов.

Фото: кадр из видео.

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...