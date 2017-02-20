Конституция.

Предложения от адвокатуры

Современные условия требуют от Казахстана адаптации к новым вызовам. Социальные и общественные процессы усложняются и ускоряются, соответственно усложняя механизмы их регулирования. Повышение устойчивости и эффективности государственного управления выводит нашу страну на новый этап развития путем конституционных реформ, которые помогут в формировании собственной модели развития, отвечающей в первую очередь интересам государства и общества.

Адвокатура, деятельность которой направлена на защиту общественных интересов, защиту прав и свобод человека и гражданина, в данном случае должна и обязана принимать самое активное участие в этих важных для государства процессах.

Могу Вас заверить, что сегодня все адвокатское сообщество нашей страны активно участвует в обсуждении изменений и дополнений в Конституцию РК предложенных к рассмотрению, внося при этом свои поправки и предложения, необходимые по нашему мнению для дальнейшего развития правового и демократического общества. В Республиканской коллегии адвокатов, как и во многих территориальных коллегиях, проходят круглые столы, на которых мы обсуждаем каждую статью Конституции, внося свои предложения, касающиеся в первую очередь закреплённых в ней прав и свобод человека и гражданина, включая право частной собственности, что повседневно защищается адвокатами, статус которых нужно поднять до конституционного. Данное право гарантированно каждому статьей 14 ратифицированного Республикой Казахстан Международного Пакта о гражданских и политических правах. Наши предложения, дополняют статью 13 словами - «Каждый свободен в выборе защитника своих прав, свобод и законных интересов», а так же «Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, оказываемой на профессиональной основе».

Уважение к праву на личную свободу предполагает ограничение разумными рамками мер уголовно-процессуального принуждения. Комитет ООН против пыток давно рекомендовал нашей стране также сократить на сутки срок задержания. Полагаем необходимым прислушаться к этой рекомендации, для чего, учитывая международный опыт многих государств, нами предлагается внести следующие изменения в статью 16, касающиеся максимального срока задержания лица без санкции суда равного 48 часам, с дополнением в пункте 3 этой статьи - каждый задержанный, подозреваемый… в совершении преступления имеет право хранить молчание и незамедлительно пользоваться помощью адвоката…

Ограничение фундаментальных прав человека в правовом демократическом государстве может происходить только в условиях надлежащего судебного контроля, поскольку лишь суд, не являясь органом уголовного преследования, будучи независимым от исполнительной власти, вправе принимать объективное решение о правомерности и обоснованности вторжения правоохранительных органов в сферу конституционных прав человека. В связи с этим, предлагается указать в статье 18, что ограничения права на тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускаются только с санкции суда в случаях и в порядке, прямо установленных законом.

Полагаем, что закрепленное в статье 1 Конституции признание человека и его жизни в качестве высшей ценности правового и демократического государства, а также - принципы и идеалы свободного и гуманного общества предполагают необходимость полной отмены смертной казни на территории нашей страны. В связи с этим, считаем целесообразным пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции - «никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная казнь в Республике Казахстан не применяется».

Считаем, что необходимость сохранения общего надзора за прокуратурой отпала. Прокуратура фактически самоустранилась от рассмотрения обращений граждан по фактам нарушения законности, переадресовывая эти обращения в другие государственные органы или рекомендуя обратиться в суд. В редакции законопроекта указывается, что «Прокуратура от имени государства осуществляет… высший надзор за соблюдением законности на территории Республики Казахстан». Предлагаем исключить из формулировки слова «высший» и «на территории Республики Казахстан», оставив за прокуратурой право надзора за уголовным преследованием.

Считаем необходимым на конституционном уровне закрепить положение, согласно которому Верховный суд должен являться полноценной судебной инстанцией, осуществляющей пересмотр судебных актов, для чего статью 81 дополнить словами - «Верховный Суд Республики Казахстан является высшим судебным органом, осуществляющим пересмотр судебных актов с участием сторон…».

Следует обратить внимание и на статью 78, в которой говорится, что - «Если суд усмотрит, что закон или иной нормативный правовой акт, подлежащий применению, ущемляет закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, он обязан приостановить производство по делу и обратиться в Конституционный Совет с представлением о признании этого акта неконституционным». Необходимо исключить субъективный фактор - усмотрение судьи, так как, судья может не только не усмотреть, но просмотреть и не увидеть ущемление прав в законе в силу своей загруженности, или своего постоянного беспокойства о сроках рассмотрения дела, или же, заинтересованности в исходе дела, для чего следует удалить из данной статьи формулировку - «…если суд усмотрит…».

В статье 77, где говорится о принципах, которыми должен руководствоваться судья, необходимо уточнить, что «лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет доказана в установленном законом порядке...». Виновность лица в совершении уголовного правонарушения, прежде всего, должна быть доказана, и доказана в установленном законом порядке, а после того, как вина доказана, лицо должно быть признано виновным, вступившим в законную силу приговором суда. Обвинительный приговор суда является следствием и формой, а причиной выступает доказанность вины, вбирающая в себя весь установленный законом процессуальный порядок доказывания.

В пункте 7 этой статьи предлагаем закрепить изменения, которые согласуются с УПК, ГПК и законом «об адвокатской деятельности», а именно «адвокат не может быть допрошен об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им профессиональных обязанностей».

Кроме этого, участились случаи осуждения на основании процессуальных соглашений заключенных органами уголовного преследования с целью получения показаний в отношении третьих лиц. Под процессуальным соглашением может скрываться оговор или самооговор. Предлагаем, пункт 9 этой же статьи дополнить словами - «Никто не может быть осужден лишь на основе его собственного признания и никто не может быть признан виновным только на основании признания вины другим лицом».

Планом нации 100 шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы государства было предусмотрено расширение подсудности суда присяжных заседателей. Этот шаг должен быть реализован, наконец, в полном объеме. Расширение подсудности суда присяжных является единственным способом обеспечить рассмотрение наиболее сложных уголовных дел по-настоящему независимым судом. Для этого необходимо внести в статью 75 следующую формулировку - «Судебная власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях с согласия подсудимого уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей». В конечном итоге это даст и серьёзный экономический эффект, поскольку именно суд присяжных представляет собой дополнительную гарантию соблюдения не только личных, но и имущественных прав граждан. Также считаем необходимым перейти к классической модели суда присяжных, где представители народа самостоятельно принимают решение по вопросу факта в совещательной комнате.

Закрепление статуса адвоката в Конституции, крайне необходимое явление для становления гражданского общества нашей страны, для поднятия всей правоохранительной и судебной системы на качественно новый уровень отправления правосудия, которое не представляется возможным без надлежащего защитника. Данные нормы направлены на повышение статуса адвокатуры как института гражданского общества, защищающего права и свободы граждан, а также - полноценное обеспечение состязательности и равенства сторон в правосудии.

Обращаем внимание на то, что, исходя из этого принципа, если в разделе 7 Конституции «Суды и правосудие» существует статья, посвященная прокуратуре, также должна быть отдельная норма, определяющая статус адвокатуры в Республике Казахстан. Все предложенные в данной норме изменения и дополнения соответствуют признаваемым Республикой Казахстан положениям международного права, определяющим статус адвокатов, а также практике законодательного регулирования этих вопросов в развитых правовых и демократических государствах.

Предлагаем дополнить данный раздел статьей, формулировка которой должна звучать следующим образом:

1.Адвокатура содействует реализации конституционного права каждого на квалифицированную юридическую помощь.

2. Основы организации и деятельности адвокатуры и осуществления адвокатской деятельности определяются законом.

3. Независимость адвокатуры гарантируется.

Полагаю, что нет нужды говорить о важности наших предложений, они не придуманы наспех и только что, их необходимость подтверждается многолетним опытом казахстанской адвокатуры, опытом наших коллег ближнего и дальнего зарубежья. Верховенство закона, торжество правосудия, демократизация - это те нормы, которыми мы все должны руководствоваться, принимая подобные, важные для страны решения.

Ануар Тугел

Председатель Республиканской коллегии адвокатов