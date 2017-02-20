Около 300 человек не смогли вылететь с Тайваня из-за повреждения самолета

По данным агентства, рейс CI721 должен был вылететь из международного аэропорта Таоюань в Куала-Лумпур в 8.30 по местному времени. Перед вылетом обнаружилось, что обшивка самолета имеет повреждение. В целях безопасности, было принято решение о замене воздушного судна.





В настоящий момент около 300 пассажиров продолжают ожидать свой вылет в Малайзию.