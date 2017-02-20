Около 300 человек не смогли вылететь с Тайваня из-за повреждения самолета
20 февраля 2017, 10:38
Ведется расследование того, в какое время и при каких обстоятельства могло быть повреждено воздушное судно.
Около 300 пассажиров тайваньской авиакомпании China Airlines в понедельник не смогли вылететь с острова из-за обнаружения на обшивке авиалайнера крупной царапины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).
По данным агентства, рейс CI721 должен был вылететь из международного аэропорта Таоюань в Куала-Лумпур в 8.30 по местному времени. Перед вылетом обнаружилось, что обшивка самолета имеет повреждение. В целях безопасности, было принято решение о замене воздушного судна.
В настоящий момент около 300 пассажиров продолжают ожидать свой вылет в Малайзию.
Фото: K-News
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845032-e7c7dd90694bb69bf36cf101f434e54b
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...