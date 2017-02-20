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Около 300 человек не смогли вылететь с Тайваня из-за повреждения самолета

20 февраля 2017, 10:38

Ведется расследование того, в какое время и при каких обстоятельства могло быть повреждено воздушное судно.


Около 300 пассажиров тайваньской авиакомпании China Airlines в понедельник не смогли вылететь с острова из-за обнаружения на обшивке авиалайнера крупной царапины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

По данным агентства, рейс CI721 должен был вылететь из международного аэропорта Таоюань в Куала-Лумпур в 8.30 по местному времени. Перед вылетом обнаружилось, что обшивка самолета имеет повреждение. В целях безопасности, было принято решение о замене воздушного судна.

В настоящий момент около 300 пассажиров продолжают ожидать свой вылет в Малайзию.

Фото: K-News

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