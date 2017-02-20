Умерла исполнительница главной роли в фильме «Девушка без адреса»
20 февраля 2017, 10:46
Народная артистка России Светлана Карпинская скончалась в возрасте 79 лет.
Советская и российская актриса кино и театра Светлана Карпинская скончалась после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на информацию Театра комедии имени Акимова.
Светлана Карпинская прославилась на всю страну еще студенткой, когда сыграла главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». После этого она оставила учебу на филологическом факультете Ленинградского университета и перешла учиться сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.
Заслуженная артистка РСФСР, народная артистка России Светлана Карпинская снялась более чем в 20 фильмах. С 1963 года Карпинская служила на сцене петербургского Театра комедии, где исполнила множество блистательных ролей. Она выходила на сцену родного театра до самого последнего времени, пока тяжелая болезнь не разлучила ее со зрителями.
Фото: akimovkomedia.ru; ntv.ru
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