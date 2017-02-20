Умерла исполнительница главной роли в фильме «Девушка без адреса»

Светлана Карпинская прославилась на всю страну еще студенткой, когда сыграла главную роль в комедии Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». После этого она оставила учебу на филологическом факультете Ленинградского университета и перешла учиться сразу на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино.







