СМИ: Истребители ВВС Германии поднялись по тревоге и сопровождали пассажирский самолёт

Два истребителя ВВС Германии были подняты по тревоге и на протяжении 10 минут сопровождали пассажирский самолёт Jet Airways, сообщает RT





Инцидент произошёл 16 февраля. С индийским самолётом, следовавшим из Мумбая в Лондон с 300 пассажирами, была потеряна связь. В этот момент он летел над территорией Германии.





Представители службы управления воздушным движением Германии также не смогли связаться с экипажем, и на перехват были выпущены истребители. Вскоре после их вылета индийские лётчики установили контакт со службой управления воздушным движением по экстренной связи.





В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.



