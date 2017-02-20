СМИ: Истребители ВВС Германии поднялись по тревоге и сопровождали пассажирский самолёт
20 февраля 2017, 11:04
В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Два истребителя ВВС Германии были подняты по тревоге и на протяжении 10 минут сопровождали пассажирский самолёт Jet Airways, сообщает RT.
Инцидент произошёл 16 февраля. С индийским самолётом, следовавшим из Мумбая в Лондон с 300 пассажирами, была потеряна связь. В этот момент он летел над территорией Германии.
Представители службы управления воздушным движением Германии также не смогли связаться с экипажем, и на перехват были выпущены истребители. Вскоре после их вылета индийские лётчики установили контакт со службой управления воздушным движением по экстренной связи.
В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.
Фото: В-Деталях.РФ
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