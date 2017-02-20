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СМИ: Истребители ВВС Германии поднялись по тревоге и сопровождали пассажирский самолёт

20 февраля 2017, 11:04

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.


Два истребителя ВВС Германии были подняты по тревоге и на протяжении 10 минут сопровождали пассажирский самолёт Jet Airways, сообщает RT.

Инцидент произошёл 16 февраля. С индийским самолётом, следовавшим из Мумбая в Лондон с 300 пассажирами, была потеряна связь. В этот момент он летел над территорией Германии.

Представители службы управления воздушным движением Германии также не смогли связаться с экипажем, и на перехват были выпущены истребители. Вскоре после их вылета индийские лётчики установили контакт со службой управления воздушным движением по экстренной связи.

В настоящее время проводится расследование обстоятельств произошедшего.

Фото: В-Деталях.РФ

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