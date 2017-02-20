Елена Коломина: Будем стараться подниматься на пьедестал как можно выше
20 февраля 2017, 11:12
На Азиатских Играх в японском Саппоро копилка сборной Казахстана пополнилась первой наградой.
В женской спринтерской гонке классическим стилем казахстанка Елена Коломина завоевала серебряную награду. Золотую же медаль выиграла китаянка Дандан Ман, а «бронза» досталась австралийке Кэйси Райт.
В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Елена Коломина, которой прежде удавалось победить на Азиатских Играх четырежды, поделилась своими эмоциями от нового достижения.
— Елена, наши поздравления с завоеванной медалью! Какие у Вас сейчас эмоции — радость от успеха или огорчение от того, что были шансы взять золотую награду?
— На самом деле, я очень рада, что у меня сегодня «серебро», потому что когда побежали квалификацию, я посмотрела — и меня не устроил мой результат. Пришлось с каждым забегом напрягаться. На что готова была, то и показала. Считаю, что китаянка была очень сильной соперницей, и с ней было сложновато бороться...
— Но, все же, Вы были очень близки к тому, чтобы обойти китайскую лыжницу на подъеме...
— Думаю, что показала тот результат, на который я была готова. Будем стараться в дальнейшем, показывать все самое наилучшее и подниматься на пьедестал как можно выше.
— Как Вам погодные условия в Саппоро?
— Все устраивает, все было хорошо. Погода была в самый раз для лыжных гонок.
— Как и где проходила Ваша подготовка к соревнованиям?
— Ну, я находилась дома. Каких-то специальных выездных сборов не было.
— У Вас за плечами большой опыт побед на Азиатских Играх. Какие, в целом, впечатления от нынешних соревнований?
— В общем-то, как и всегда — это большой праздник спорта. Много болельщиков, поддержка — отличная атмосфера.
— Вы планируете еще побороться за медали на Азиаде?
— Завтра будем выходить на старт и бороться. Сейчас у нас получается довольно напряженный график, и каждые два дня — старт.
— Тогда чего нам ждать от Вас завтра?
— Будем стараться показывать хорошие результаты и радовать наших болельщиков победами!
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