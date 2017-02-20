Елена Коломина: Будем стараться подниматься на пьедестал как можно выше

В женской спринтерской гонке классическим стилем казахстанка Елена Коломина завоевала серебряную награду. Золотую же медаль выиграла китаянка Дандан Ман, а «бронза» досталась австралийке Кэйси Райт.





В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz Елена Коломина, которой прежде удавалось победить на Азиатских Играх четырежды, поделилась своими эмоциями от нового достижения.





— Елена, наши поздравления с завоеванной медалью! Какие у Вас сейчас эмоции — радость от успеха или огорчение от того, что были шансы взять золотую награду?

— На самом деле, я очень рада, что у меня сегодня «серебро», потому что когда побежали квалификацию, я посмотрела — и меня не устроил мой результат. Пришлось с каждым забегом напрягаться. На что готова была, то и показала. Считаю, что китаянка была очень сильной соперницей, и с ней было сложновато бороться...





— Но, все же, Вы были очень близки к тому, чтобы обойти китайскую лыжницу на подъеме...

— Думаю, что показала тот результат, на который я была готова. Будем стараться в дальнейшем, показывать все самое наилучшее и подниматься на пьедестал как можно выше.





— Как Вам погодные условия в Саппоро?

— Все устраивает, все было хорошо. Погода была в самый раз для лыжных гонок.





— Как и где проходила Ваша подготовка к соревнованиям?

— Ну, я находилась дома. Каких-то специальных выездных сборов не было.





— У Вас за плечами большой опыт побед на Азиатских Играх. Какие, в целом, впечатления от нынешних соревнований?

— В общем-то, как и всегда — это большой праздник спорта. Много болельщиков, поддержка — отличная атмосфера.





— Вы планируете еще побороться за медали на Азиаде?

— Завтра будем выходить на старт и бороться. Сейчас у нас получается довольно напряженный график, и каждые два дня — старт.





— Тогда чего нам ждать от Вас завтра?

— Будем стараться показывать хорошие результаты и радовать наших болельщиков победами!