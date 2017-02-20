В Сети появилось видео, как президент Таджикистана учит сына-мэра управлять Душанбе

Рустаму Эмомали еще нет и 30 и он считается самым молодым мэром столицы в странах СНГ.

В январе Эмомали Рахмон президент Таджикистана, обладатель титулов "Основоположник мира и единства" и "Лидера нации", назначил сына мэром Душанбе сообщает centralasian.org.





Рустаму Эмомали еще нет и 30 и он считается самым молодым мэром столицы в странах СНГ.





Его отец, президент Таджикистана на одном из заседаний дал ему пять советов, как управлять людьми. Первый совет данный главой государства мэру касался пожелания быть всегда требовательным. «Следи за исполнением своих поручений. Ты молодой, очень молодой. Я в твоем возрасте был директором совхоза», - сказал Эмомали Рахмон.





Далее глава страны отметил обеспеченность градоначальника. «Никто не смеет на тебя давить. Никто не может указывать тебе, кого нанимать на работу. Поэтому я тебя назначил, другого бы не поставил», - добавил Эмомали Рахмон.





Третьим стал совет снижать цены для народа. Президент призвал Рустама Эмомали обеспечить граждан достойной работой, транспортом и электричеством.





В четвертом совете Эмомали Рахмон пожелал мэру никогда не грубить своим подчиненным иразговаривать с ними на культурном языке.





В итоге президент призвал мэра не обедать в домах бизнесменов. «Не ходи в рестораны. Обедай в домах рабочих, стариков, вдов. Они будут рады угостить тебя самым лучшим, что у них есть. Они сочтут за честь встречать у них главу города», - добавил Эмомали Рахмон.







