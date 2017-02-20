"Годом молодежи" объявлен 2017 год в Алматы
20 февраля 2017, 11:27
В 2016 году трудоустроено почти 7 тысяч молодых людей.
Разработан проект городской программы молодежи по нескольким направлениям. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек, передает корреспондент Zakon.kz.
"В 2016 году трудоустроено почти 7 тысяч молодых людей, в том числе по программе "Жасыл Ел". В поддержку молодых семей в детсадах в 2,5 раза сокращена оплата. Большое внимание уделяется развитию молодежного предпринимательства. Четверть средств региональных программ поддержки бизнеса будет направлена на стартапы, как правило, реализуемые молодежью", - сказал аким.
Он отметил, что на базе Евразийского технологического университета планируется открыть Центр обслуживания молодых предпринимателей, в Алматы Менеджмент Университете - стартап академию.
"По поручению Главы государства вводится бесплатное профессионально-техническое образование. Обучением планируется охватить 30 тыс. молодых людей. Большое внимание уделяется студентам вузов. Так, в прошлом году решена проблема с массовой задолженностью за обучение. Принятые меры не позволили допустить отчисление 18 тыс. студентов", - сообщил Б.Байбек.
Ключевой является поддержка молодежных организаций. За последние два года финансирование проектов НПО увеличено в 2 раза до 330 млн. тенге.
Автор: Кубатбек Туратбеков
Фото: Радио Азаттык
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