"Годом молодежи" объявлен 2017 год в Алматы

В 2016 году трудоустроено почти 7 тысяч молодых людей.

Разработан проект городской программы молодежи по нескольким направлениям. Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил аким мегаполиса Бауыржан Байбек , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





"В 2016 году трудоустроено почти 7 тысяч молодых людей, в том числе по программе "Жасыл Ел". В поддержку молодых семей в детсадах в 2,5 раза сокращена оплата. Большое внимание уделяется развитию молодежного предпринимательства. Четверть средств региональных программ поддержки бизнеса будет направлена на стартапы, как правило, реализуемые молодежью", - сказал аким.





Он отметил, что на базе Евразийского технологического университета планируется открыть Центр обслуживания молодых предпринимателей, в Алматы Менеджмент Университете - стартап академию.





"По поручению Главы государства вводится бесплатное профессионально-техническое образование. Обучением планируется охватить 30 тыс. молодых людей. Большое внимание уделяется студентам вузов. Так, в прошлом году решена проблема с массовой задолженностью за обучение. Принятые меры не позволили допустить отчисление 18 тыс. студентов", - сообщил Б.Байбек.





Ключевой является поддержка молодежных организаций. За последние два года финансирование проектов НПО увеличено в 2 раза до 330 млн. тенге.





Автор: Кубатбек Туратбеков