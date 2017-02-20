На республиканском конкурсе научных проектов жамбылские школьники ежегодно занимают I место
20 февраля 2017, 11:54
Жамбылскую область на состязании представили 43 учащихся.
По итогам республиканских соревнований научных проектов жамбылские ученики подтвердили звание «Ең үздік команда», пятый год подряд завоевывая первое место, передает пресс-служба акима Жамбылской области.
14-17 февраля текущего года в Алматы состоялся республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам.
В конкурсе приняли участие свыше 700 детей со всех уголков Казахстана. Жамбылскую область на состязании представили 43 учащихся.
Мероприятие проводилось по 4 направлениям: математическое моделирование экономических и социальных процессов, научно-технический прогресс как ключевое звено экономического, здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030», исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты.
Жамбылская сборная команда по итогам конкурса заняла первое место и стала обладателем девяти серебряных и одиннадцати бронзовых медалей.
Призерами серебряных и бронзовых медалей стали учащиеся областной специализированной школы для одаренных детей с обучением на трех языках, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек имени Айша биби, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков, ученики средних школ Жамбылского, Меркенского районов, гимназий и средних школ города Тараз.
Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845064-3a66e0e88322c538fa8764427b1ed487
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...