На республиканском конкурсе научных проектов жамбылские школьники ежегодно занимают I место

По итогам республиканских соревнований научных проектов жамбылские ученики подтвердили звание «Ең үздік команда», пятый год подряд завоевывая первое место, передает пресс-служба акима Жамбылской области.





14-17 февраля текущего года в Алматы состоялся республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам.





В конкурсе приняли участие свыше 700 детей со всех уголков Казахстана. Жамбылскую область на состязании представили 43 учащихся.









Мероприятие проводилось по 4 направлениям: математическое моделирование экономических и социальных процессов, научно-технический прогресс как ключевое звено экономического, здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030», исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты.





Жамбылская сборная команда по итогам конкурса заняла первое место и стала обладателем девяти серебряных и одиннадцати бронзовых медалей.





Призерами серебряных и бронзовых медалей стали учащиеся областной специализированной школы для одаренных детей с обучением на трех языках, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек имени Айша биби, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков, ученики средних школ Жамбылского, Меркенского районов, гимназий и средних школ города Тараз.



