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На республиканском конкурсе научных проектов жамбылские школьники ежегодно занимают I место

20 февраля 2017, 11:54

Жамбылскую область на состязании представили 43 учащихся.


По итогам республиканских соревнований научных проектов жамбылские ученики подтвердили звание «Ең үздік команда», пятый год подряд завоевывая первое место, передает пресс-служба акима Жамбылской области.

14-17 февраля текущего года в Алматы состоялся республиканский конкурс научных проектов по общеобразовательным предметам.

В конкурсе приняли участие свыше 700 детей со всех уголков Казахстана. Жамбылскую область на состязании представили 43 учащихся.



Мероприятие проводилось по 4 направлениям: математическое моделирование экономических и социальных процессов, научно-технический прогресс как ключевое звено экономического, здоровая природная среда – основа реализации стратегии «Казахстан – 2030», исторические памятники Казахстана и перспективные туристические маршруты.

Жамбылская сборная команда по итогам конкурса заняла первое место и стала обладателем девяти серебряных и одиннадцати бронзовых медалей.

Призерами серебряных и бронзовых медалей стали учащиеся областной специализированной школы для одаренных детей с обучением на трех языках, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек имени Айша биби, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков, ученики средних школ Жамбылского, Меркенского районов, гимназий и средних школ города Тараз.

Фото: Пресс-служба акима Жамбылской области

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