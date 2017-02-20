Горячий лед «Медеу» или как прошел этап чемпионата мира по спидвею в Алматы

В минувшие выходные на ВСК «Медеу» прошел третий этап личного зачета чемпионата мира по спидвею-2017. Всего в соревнованиях участие приняли 17 ледовых гладиаторов из шести стран мира, членов Международной мотоциклетной федерации FIM.

Спидвей или мотогонки на льду – один из самых молодых, зрелищных и азартных видов спорта . Родиной мотогонок на льду является Швеция, где этот вид спорта культивируется примерно с 1920 года. Они получили распространение по всей Европе, а в 1930-х годах пришли и в СССР, сообщает . Родиной мотогонок на льду является Швеция, где этот вид спорта культивируется примерно с 1920 года. Они получили распространение по всей Европе, а в 1930-х годах пришли и в СССР, сообщает Zakon.kz









Спидвей отличается от кольцевых мотогонок в трассе, представляющей собой овал длиной от 260 м до 400 м. как правило соревновательная дистанция составляет 4 круга.









Как рассказал казахстанский гонщик Павел Никрасов, мотоциклы для ледовых гонок уникальны. Они предназначены только для спидвея, на таком мотоцикле нельзя прокатиться по городу или по кроссовым трассам.









Техника не продается в салонах, их выпускают в небольших количествах в чешском городе Дивишов на заводе «Ява».









Мотоциклы не оборудованы тормозами. Имеют только два клапана в двигателе, объём которого может быть равен 125, 350 и 500 см3.









У байка маленький топливный бак, в среднем от 2 до 4 литров, отсутствуют аэродинамические обтекатели, имеется передняя и задняя подвеска.









В качестве топлива используют метанол.









Колеса мотоциклов прошипованы, они выступают над поверхностью шины не более чем на 28 мм.









На переднем колесе располагается порядка 120 шипов. По стандарту они расположены они только с левой стороны колеса. На правой стороне допускается наличие десятка «игл». Это обусловлено тем, чтобы обезопасить соперников, не поранить их при обгоне. На заднем колесе устанавливают от 150 до 200 шипов.



