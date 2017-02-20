Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом

Поединок Емельяненко - Митрион был перенесен на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем у американца

Российский боец Федор Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с американцем Мэттом Митрионом. Об этом Емельяненко заявил Об этом Емельяненко заявил ТАСС





Поединок Емельяненко - Митрион, который должен был состояться 18 февраля, был перенесен на неопределенный срок после того, как в день боя у американца возникли проблемы со здоровьем. Как ранее сообщал ТАСС, медицинское обследование перед поединком показало наличие у Митриона камней в почках.





"Да, конечно, перед боем был допинг-тест. Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем", - сказал Емельяненко.

Как позднее сообщил президент Bellator Скотт Кокер, Емельяненко может провести свой дебютный поединок в организации в мае-июне нынешнего года. Российский боец подтвердил наличие подобного плана.





Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.



