Казахстанским выпускникам разрешат сдавать ЕНТ дома онлайн

Министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев попросил казахстанцев не демонизировать Единое национальное тестирование и подчеркнул, что это стандартный экзамен, который студент, школьник сдает каждый год, передает корреспондент Zakon.kz.

«Конкретно, вы (депутаты) же спрашиваете, зачем такой марафон? Выпускной экзамен не надо демонизировать. Регулярно школьники сдают его каждый год, а некоторые - каждую четверть. Это стандартный экзамен, который студент, школьник сдает каждый год. С другой стороны, ЕНТ значительно облегчено. Изменена только одна пятая его часть. Специально. Хотя, по идее, мы должны потихоньку менять ЕНТ в сторону международных стандартов», - сказал он на правчасе в Мажилисе Парламента РК, отвечая на вопрос депутатов по поводу «обоснованности марафона с экзаменам».

По словам главы ведомства, дети «не должны готовиться к ЕНТ, они должны учиться».

«И новые стандарты экзамена, который будет в будущем потихоньку внедрятся, это экзамен, к которому подготовиться невозможно, можно только хорошо учиться в течение всех 11 лет», - уточнил министр.

«Теперь, что касается прохождения. Раньше из 100 баллов надо было набрать 50, сейчас из 160 баллов надо набрать 50. У нас в этом году за счет того, что ЕНТ было облегчено, дополнительно 17 тысяч детей пошли в вузы. Мы считаем, что доступ к высшему образованию надо облегчать - это наша философия. Я могу долго и подробно рассказывать почему, но, в целом, за счет ЕНТ весь процесс поступления в вузы облегчается», - добавил Е.Сагадиев.

В тоже время он проинформировал, что в этом году ЕНТ можно будет сдавать дома.

«В этом году ЕНТ можно проходить дома. Мы подключили пост-терминалы, сейчас ведем переговоры с банками, чтобы из дома ребенок мог оплатить, ЕНТ пройти онлайн. Мы 300 тысяч брошюр напечатали, потому что многие школы просят брошюры, в классном формате проводить ЕНТ. Если надо, еще 500 тысяч брошюр напечатаем. У нас с этим проблем нет», - пояснил глава ведомства.

При этом он уточнил по поводу сдачи тестирования дома, что это «пробная сдача ЕНТ».

Автор Ксения Давыдова, Астана