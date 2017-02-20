Половина жителей Алматы не платят за вывоз мусора
20 февраля 2017, 13:15
"Надо навести порядок, бесплатный сыр он только в мышеловке".
Половина жителей Алматы не оплачивают вывоз мусора, сказал аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением города, передает корреспондент Zakon.kz.
"По статистике в Алматы проживает 1,7 миллионов человек, а неофициально около 2,2 миллиона человек. За вывоз мусора платят всего 800 тысяч человек. Мы сейчас будем жестче этим вопросом заниматься", - сообщил он.
Градоначальник также рассказал про случай, когда он прогуливался по проспекту Абая и увидел, что жители близлежащих домов выкидывают мусор в недавно установленные урны, а не в мусорки.
"Многие чтобы не платить деньги за мусор, вывозят и кладут в общественные урны, многие даже строительный мусор кидают. Надо навести порядок, бесплатный сыр он только в мышеловке, люди должны платить за мусор", - отметил аким.
Фото: today.kz
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