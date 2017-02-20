Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

В настоящее время Анджелина Джоли находится в Камбодже, где сняла свой новый фильм "Сначала они убили моего отца". Поговорив немного о стране и связанных с ней воспоминаниях (Анджелина была в Камбодже не раз: вначале снимаясь здесь в картине о Ларе Крофт, а затем – чтобы усыновить Мэддокса), обсудив подробности съемок, Анджелина Джоли дождалась вопроса о том, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Голливудская дива, облаченная только в черную длинную юбку (или свободные штаны) и черную же майку, сидящая скрестив ноги, с распущенными волосами, уложенными на бок, немного помолчала, пытаясь, по-видимому, сформулировать ответ и справиться с эмоциями. Потому что ее голос, когда она наконец заговорила, немного подрагивал.





"Мне не хочется об этом много говорить... Скажу, что это очень трудное время... Мы семья и всегда будем семьей. И мы пройдем через это вместе, и, надеюсь, как семья только станем еще сильнее", – немного путано высказалась Анджелина.



