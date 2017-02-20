Самое странное послематчевое интервью: Pen-pineapple-apple-pen
20 февраля 2017, 14:05
Японец спел песню, исполнил танец, сделал вид, что плачет.
Японский бильярдист Наоюки Ои дал одно из самых странных послематчевых интервью и спел песню ручку и карандаш после турнира World Pool Maters, который проходил на Гибралтаре, сообщает Zakon.kz.
После поражения в 1/8 финала соревнований журналист подошел к спортсмену и стал задавать вопросы относительно сыгранной партии и планов на турнир. Ответ японца был неожиданным.
«Ммм, меня зовут Наоюки Ои и я очень, очень, очень счастлив. Поздравляю меня!Ура! Инглиш? Не проблема», - сказал он.
После следующего вопроса журналиста Ои процитировал популярную в интернете песню "Pen-pineapple-apple-pen" и сорвал шквал аплодисментов.
На вопрос об ощущениях после поражения Ои ответил: «Простите? Вы умеете говорить по-английски? Вы. Я? Нет английского! Нет проблем! Всегда счастлив!»
После этого японец спел песню, исполнил танец, сделал вид, что плачет, и добавил: «Спасибо. Иди! Иди домой! Я иду домой!».
Как оказалось, японский спортсмен просто не знает английского и таким оригинальным образом вышел из положения.
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