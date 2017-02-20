Самое странное послематчевое интервью: Pen-pineapple-apple-pen

Японский бильярдист Наоюки Ои дал одно из самых странных послематчевых интервью и спел песню ручку и карандаш после турнира World Pool Maters, который проходил на Гибралтаре, сообщает сообщает Zakon.kz





После поражения в 1/8 финала соревнований журналист подошел к спортсмену и стал задавать вопросы относительно сыгранной партии и планов на турнир. Ответ японца был неожиданным.

«Ммм, меня зовут Наоюки Ои и я очень, очень, очень счастлив. Поздравляю меня!Ура! Инглиш? Не проблема», - сказал он.