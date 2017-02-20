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В Уральске за коррупцию осудили депутата городского маслихата

20 февраля 2017, 15:02

Курмангазы Кажиденов приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы.


Уральский городской суд признал Кажиденова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти (статьи 361 и 362 УК РК), сообщает Timeskz.kz.

В итоге он получил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. После оглашения приговора находившийся под залогом Кажиденов был немедленно взят под стражу.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2015 года директор филиала АО «НК КТЖ» - «Уральское отделение дороги» Курмангазы Кажиденов, превышая свои должностные полномочия, дал согласие на подачу 10 вагонов, находящихся на станции Уральск, принадлежащих ТОО «PATRIOT-TRANS», на частный подъездной путь без оплаты за простой и хранение. В дальнейшем данные вагоны были сданы на металлолом, тем самым государству в лице АО «НК КТЖ» причинен материальный ущерб в общей сумме 13,7 млн тенге.

Кроме того, согласно материалам дела, Кажиденов осуществил сбор денежных средств от подчиненных работников в общей сумме 135 тысяч тенге, на которые приобрел картину стоимостью 55 тысяч тенге в качестве подарка на день рождения одного из должностных лиц, а оставшуюся часть в сумме 80 тысяч присвоил себе.

Кажиденов был избран депутатом Уральского городского маслихата в марте 2016 года. К слову, сейчас его фамилия из списка действующих депутатов на сайте маслихата удалена.

Игорь Борисов
Фото с сайта timeskz.kz

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