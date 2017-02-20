В Уральске за коррупцию осудили депутата городского маслихата

Уральский городской суд признал Кажиденова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти (статьи 361 и 362 УК РК), сообщает сообщает Timeskz.kz





В итоге он получил пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. После оглашения приговора находившийся под залогом Кажиденов был немедленно взят под стражу.





Как сообщалось ранее, в сентябре 2015 года директор филиала АО «НК КТЖ» - «Уральское отделение дороги» Курмангазы Кажиденов, превышая свои должностные полномочия, дал согласие на подачу 10 вагонов, находящихся на станции Уральск, принадлежащих ТОО «PATRIOT-TRANS», на частный подъездной путь без оплаты за простой и хранение. В дальнейшем данные вагоны были сданы на металлолом, тем самым государству в лице АО «НК КТЖ» причинен материальный ущерб в общей сумме 13,7 млн тенге.





Кроме того, согласно материалам дела, Кажиденов осуществил сбор денежных средств от подчиненных работников в общей сумме 135 тысяч тенге, на которые приобрел картину стоимостью 55 тысяч тенге в качестве подарка на день рождения одного из должностных лиц, а оставшуюся часть в сумме 80 тысяч присвоил себе.





Кажиденов был избран депутатом Уральского городского маслихата в марте 2016 года. К слову, сейчас его фамилия из списка действующих депутатов на сайте маслихата удалена.





Игорь Борисов