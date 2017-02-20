Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Аким Алматы заступился за шымкентских

20 февраля 2017, 15:09

"Шымкентские, не шымкентские – это неправильный разговор".


На отчетной встрече с населением акиму Алматы задали вопрос о передаче автобусного парка в управление частной компании из Шымкента, передает ИА «NewTimes.kz».

«В интернете пишут, «шымкентским отдали». Кто сказал, что шымкентские хуже? Они даже эффективнее во многом. Не работа идет за ними, они идут за работой. Это более предприимчивые люди. И не надо забывать, что многие в нашем городе корнями оттуда», — сказал Байбек.

Он уточнил, что автопарк отдали компании Green Bus, которая выиграла конкурс. «Шымкентские, не шымкентские – это неправильный разговор. Надо смотреть на человека, на его конкретные дела», — отметил аким Алматы.

Фото: greenbus.kz

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...