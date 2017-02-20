Аким Алматы заступился за шымкентских

На отчетной встрече с населением акиму Алматы задали вопрос о передаче автобусного парка в управление частной компании из Шымкента , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





«В интернете пишут, «шымкентским отдали». Кто сказал, что шымкентские хуже? Они даже эффективнее во многом. Не работа идет за ними, они идут за работой. Это более предприимчивые люди. И не надо забывать, что многие в нашем городе корнями оттуда», — сказал Байбек.





Он уточнил, что автопарк отдали компании Green Bus, которая выиграла конкурс. «Шымкентские, не шымкентские – это неправильный разговор. Надо смотреть на человека, на его конкретные дела», — отметил аким Алматы.



