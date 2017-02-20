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Германия анонсировала массовую депортацию беженцев

20 февраля 2017, 15:19

В первую очередь будут депортированы лица, совершившие преступления, а также те, кто представляет угрозу безопасности немецкого государства.


Немецкие власти намерены депортировать сотни тысяч мигрантов, не получивших статус беженцев в ФРГ. Об этом в интервью Bild am Sonntag заявил глава ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям Петер Альтмайер, сообщает Lenta.ru.

По его словам, 2015 год стал годом оказания гуманитарной помощи нуждавшимся в ней людям, в 2016-м поток мигрантов значительно снизился, а сейчас настало время, чтобы территорию Германии покинули те, кто не имеет права на убежище.

Как сообщил Альтмайер, в прошлом году 80 тысяч человек уже были отправлены в свои страны.

«В 2016 году принято около 700 тысяч заявок на получение статуса беженца. 300 тысячам просителей отказано. Мы хотим быстро выдворить их из страны, иначе мы подрываем доверие к системе правового государства», — заявил чиновник.

Как утверждает Альтмайер, в первую очередь, будут депортированы лица, совершившие преступления, а также те, кто представляет угрозу безопасности немецкого государства.

29 января министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал, что решение о массовом приеме беженцев в 2015 году было ошибочным.

11 января глава МВД ФРГ Томас де Мезьер сообщил о резком сокращении числа беженцев, прибывших на территорию страны. По его данным, за 2016 год в Германию въехали 280 тысяч мигрантов, тогда как годом ранее — 890 тысяч.

Фото: Новости Приднестровья

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