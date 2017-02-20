Госсекретарь РК вручила министру культуры РФ орден «Достык» за укрепление мира и дружбы

Она также выразила благодарность за активное сотрудничество по возвращению останков Кейкі батыра на историческую родину.

Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова провела встречу с министром культуры Российской Федерации Владимиром Мединским, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В начале встречи Г.Абдыкаликова по поручению Президента Казахстана вручила министру культуры России В.Мединскому орден «Достык» II степени за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.





«Гульшара Абдыкаликова подчеркнула, что наши народы скрепляют исторически многовековые прочные узы братства, дружбы и добрососедства», - говорится в сообщении.





Она выразила благодарность министру культуры РФ за активное сотрудничество по возвращению останков Кейкі батыра на историческую родину.





Она отметила, что казахстанцы активно участвуют в различных мероприятиях по приглашению российской стороны. Так, в прошлом году театр «Астана Балет» блестяще выступил на Международном фестивале «Звезды белых ночей», а «Астана Опера» поставила балет «Собор Парижской Богоматери» Мориса Жарра в Санкт-Петербурге.





Особое внимание стороны уделили Договору между Казахстаном и Россией о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Это важный документ, который обеспечивает укрепление единого культурного пространства на основе исторически сложившихся связей и способствует сохранению духовной и культурной близости наших народов.





Кроме того, Госсекретарь подчеркнула важность подписания Плана совместных действий в области культуры на 2017 год между министерствами культуры двух стран, в рамках которого прорабатывается возможность объявления 2019 года российско-казахстанским Годом культурных обменов.





Г.Абдыкаликова отметила, что в этом году в Астане проводится международная выставка «ЭКСПО-2017». По поручению Нурсултана Назарбаева состоится широкомасштабная презентация всеказахстанской культуры.

Также планируется организовать выставки из коллекций музеев Эрмитажа, Государственного музея А.С. Пушкина, представлений Мариинского и других театров оперы и балета. Г.Абдыкаликова выразила уверенность в активном участии России в «ЭКСПО-2017».



