Рост цен на газ и электричество в Алматы объяснил Байбек

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе отчетной встречи с населением объяснил рост тарифов на коммунальные услуги. По его словам, подорожание связано с модернизацией и ремонтом коммунальных сетей города , передает , передает Today.kz





Отвечая на вопросы горожан, глава департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по Алматы Болат Самбетов отметил, что рост цен на основные бытовые услуги имеет объективные причины.





"В 2016 году летом изменились тарифы на тепло- и газоснабжение, с января 2017 года – на электроэнергию, с ростом на 1,6 процента. По газоснабжению и по теплоснабжению причина подорожания - это рост оптовых цен на 15 процентов. По электроснабжению - незначительный рост", - сказал Самбетов.





В свою очередь аким города сообщил о износе коммунальных сетей. На текущий момент износ составляет 65-70 процентов.





"При мне было три-четыре повышения, мы отказались и выделили бюджетные деньги. Мы можем не повышать тариф, но у нас будут останавливаться котельные. За последние два года возвращали заявки (на повышение тарифов. – Прим. ред.) без основного роста тарифа, общее финансирование из бюджета составило 4,5 миллиарда. Кстати, никто не сказал спасибо нам", - добавил аким.



