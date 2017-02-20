Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Известный актер госпитализирован в Москве

20 февраля 2017, 15:50

Борис Романов находится в нейрохирургическом отделении.


В Москве госпитализирован актер Борис Романов. Сообщается, что его доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Об этом рассказали в самом медучреждении, пишут РИА Новости.

"Он находится в нейрохирургическом отделении", — рассказали в больнице.

Романов является знаменитым советским и российским актером театра и кино, народным артистом РФ. Он получил широкую известность благодаря своим ролям в картинах "Агония", "Вход в лабиринт" и "В круге первом".

Фото: Svopi.ru

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...