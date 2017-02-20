Известный актер госпитализирован в Москве

В Москве госпитализирован актер Борис Романов. Сообщается, что его доставили в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы. Об этом рассказали в самом медучреждении, пишут РИА Новости





"Он находится в нейрохирургическом отделении", — рассказали в больнице.





Романов является знаменитым советским и российским актером театра и кино, народным артистом РФ. Он получил широкую известность благодаря своим ролям в картинах "Агония", "Вход в лабиринт" и "В круге первом".



