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Снегопады и метели покидают территорию Казахстана

20 февраля 2017, 15:54

На смену им приходит антициклон.


Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 21-23 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля.

На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3-6 градусов выше климатических значений.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: kiscka.net

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