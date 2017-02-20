На смену им приходит антициклон.

Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 21-23 февраля , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля.





На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3-6 градусов выше климатических значений.





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