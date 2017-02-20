Снегопады и метели покидают территорию Казахстана
20 февраля 2017, 15:54
На смену им приходит антициклон.
Казахстанские синоптики рассказали о погоде на 21-23 февраля, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Атмосферные фронты, вызывающие снегопады и метели покидают территорию Казахстана. На смену им приходит антициклон, который и будет определять погоду в большинстве областей республики 22 и 23 февраля.
На большей территории Казахстана ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха на 3-6 градусов выше климатических значений.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: kiscka.net
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