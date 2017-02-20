Facebook поможет решить общемировые проблемы
20 февраля 2017, 16:28
Компьютерные алгоритмы, могут помочь ограничить распространение новостей, которые вводят в заблуждения. Также, отделить заметки о терроризме от пропаганды.
Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг обнародовал обращение к пользователям, в котором рассказал о своем видении, как его компания может помочь в решении общемировых проблем. Он считает, что на крупнейшей соц сети лежит ответственность по развитию "социальной инфраструктуры" для формирования общемирового сообщества, сообщает vesti.ru.
Происходящие в мире процессы и "движения за отход от идей глобализации" (имея в виду политику президента США Дональда Трампа, а также "брекзит" — предполагаемый выход Великобритании из Европейского союза) свидетельствуют о начале разобщения, признал Цукерберг, однако Facebook должна стремиться к созданию сплоченного сообщества по всему миру.
Глава компании рассчитывает на технологии искусственного интеллекта. Facebook, сказал Цукерберг, уже задействует ИИ для анализа фото и видео, однако его также можно применять для "чтения и понимания новостей".
Компьютерные алгоритмы, могут помочь ограничить распространение новостей, которые вводят в заблуждения. Также, отделить заметки о терроризме от пропаганды.
Facebook хочет "разработать больше инструментов, чтобы поддержать лидеров сообществ", что поможет в объединении мира.
Также Цукерберг посвятил несколько параграфов развитию гражданской активности, упомянув о низкой явке избирателей по всему миру. И это должно быть исправлено - считает Марк. При этом Facebook уже начала подталкивать людей к голосованию: в прошлом году только через социальную сеть было зарегистрировано два миллиона американских избирателей.
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