СМИ: Лукашенко уехал в Россию на фоне охвативших Белоруссию протестов «тунеядцев»

Напомним , что в минувшую пятницу, 17 февраля, в Минске прошел митинг против так называемого «налога на тунеядцев» или «дармоедов». Налог был введен президентским декретом, который требует от людей, официально не работавших более 6 месяцев в году, заплатить более 200 долларов государству.





При этом возмущение жителей республики связано с тем, что рабочих мест в ней не хватает, также требования об уплате налога приходят воспитывающим детей домохозяйкам и другим социально не защищенным лицам. По словам самого Лукашенко, налоговые органы должны были найти в стране 400 тысяч «дармоедов».



