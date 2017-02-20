СМИ: Лукашенко уехал в Россию на фоне охвативших Белоруссию протестов «тунеядцев»
20 февраля 2017, 16:37
Сегодня наступил последний день, когда 400 тысяч жителей Белоруссии должны были заплатить соответствующий налог.
Пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила об отъезде лидера страны в Сочи. Это произошло на фоне массовых протестов, проходящих сейчас в стране, сообщает mk.ru.
Напомним, что в минувшую пятницу, 17 февраля, в Минске прошел митинг против так называемого «налога на тунеядцев» или «дармоедов». Налог был введен президентским декретом, который требует от людей, официально не работавших более 6 месяцев в году, заплатить более 200 долларов государству.
При этом возмущение жителей республики связано с тем, что рабочих мест в ней не хватает, также требования об уплате налога приходят воспитывающим детей домохозяйкам и другим социально не защищенным лицам. По словам самого Лукашенко, налоговые органы должны были найти в стране 400 тысяч «дармоедов».
Сегодня, 20 февраля, истекает срок уплаты налога. Ответом на многотысячную акцию, прошедшую в Минске, а равно и и аналогичные ей в других городах Белоруссии, стали сообщения местного телевидения о том, что для жизни в развитой стране «необходимо делиться с государством», «по-европейски жить — значит по-европейски платить налоги» и т. д.
Пока требуемый налог уплатили лишь 40 тысяч человек, то есть лишь 10% от названного Лукашенко числа.
Именно на фоне этого конфликта пресс-службой главы государства и была распространена информация о его отбытии в Сочи на неделю. При этом в последние месяцы отношения РФ и Белоруссии осложнились из-за конфликта вокруг цен на газ и нефть, также Россия заявила о восстановлении пунктов пограничного контроля на внутренней границе Союзного государства.
Последние массовые протесты проходили в республике в 2010 году и были связаны с обвинениями в адрес Лукашенко в фальсификации им результатов президентских выборов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4845150-43dd8a419771e5fe585c0f97d97a36f1
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...