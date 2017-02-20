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Казахстан экспортирует более 960 товарных позиций в 117 стран мира

20 февраля 2017, 16:40

Ожидается, что 2017 год станет годом восстановления роста обработанного экспорта.


Казахстан экспортирует более 960 товарных позиций в 117 стран мира, об этом сообщил министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек на расширенном заседании Коллегии министерства.

«Феррохрома мы экспортировали больше на 188 тысяч тонн, рост на 21% в натуральном выражении, однако в деньгах экспортная выручка снизилась на 15 млн.долларов, экспорт катодной меди в физическом объеме вырос на 36 тысяч тонн, однако в стоимостном выражении снизился более чем на 90 млн.долларов США (Экспортные цены на катодную медь в среднем снизились на 950 долларов, на желтый фосфор на 1400 долларов)», - сказал министр.

Была усилена работа по содействию экспортерам, путем реализации договоренностей по выходу на рынки России, Китая, Ирана, Турции и стран Европейского союза, организации торговых миссий, финансирования экспортных сделок, возмещения затрат. В результате, наблюдается увеличение экспорта готовой продукции, такой как: электротехника (+38,8%, до 134,3 млн.долл), готовые металлические изделия (+11,4%, до 92,2 млн.долл), резиновые и пластмассовые изделия (+14,5% до 55 млн.долл.), стройматериалы (+43,6%, до 50,2 млн.долл) и др.

Также, Женис Касымбек отметил, что для усиления данной работы будет создан Национальный совет по экспорту при Правительстве РК, а на базе КазЭкспортГарант - специализированная национальная компания «KAZAKH EXPORT».

В целом, ожидается, что 2017 год станет годом восстановления роста обработанного экспорта.



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