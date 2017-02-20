Подросток в ЮКО, призывавший к джихаду, осужден на шесть лет

Подросток в ЮКО призывал к джихаду через социальные сети, пишет пишет Otyrar.kz





В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних в Шымкенте подвели итоги работы за 2016 год. Председатель суда Серикбай Тулепбергенов рассказал о наиболее типичной практике судопроизводства, и о самых резонансных делах прошлого года, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.





Исключительным случаем считают в ювенальном суде дело в отношении 16-летнего подростка, распространявшего в социальных сетях призывы к вооруженному джихаду.





Серикбай Тулепбергенов, председатель СМЮС: «Был осужден несовершеннолетний А. житель Казыгуртского района ЮКО по Статьям 256, часть 2 «Пропаганда терроризма с использованием сетей телекоммуникаций», и Статье 257, часть 2 «Участие в деятельности террористической группы», и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбытием в воспитательной колонии общего режима. Подросток обвинялся в распространении материалов, агитирующих терроризм, и агитировал людей участвовать в вооруженном джихаде».





Запрещенные материалы подросток распространял друзьям и знакомым по социальной сети «ВКонтакте» через свой мобильный телефон.





Серикбай Тулепбергенов, председатель СМЮС: «По этому делу проходила целая семья, его отец тоже был осужден. Они дома обсуждали эти вопросы, как уехать в Сирию. С января по апрель 2016 года оперативники работали над этим. Есть родственники у них, которые до этого уехали туда».





16-летний осужденный не признавал своей вины, однако следствие собрало неопровержимые доказательства.





Серикбай Тулепбергенов, председатель СМЮС: «Еще одна девушка тоже осуждена к 5 годам лишения свободы. Она тоже распространяла материалы, содержащие терроризм. По таким делам прекращение не применяется, условное осуждение не применяется, только лишение свободы. У нас сейчас мир новых технологий. Все происходит через интернет. Строгие меры применяются, потому что последствия очень плохие…»





В целом, за 2016 год ювенальным судом было рассмотрено 173 уголовных дела в отношении несовершеннолетних лиц. По 92-ум делам вынесены приговоры. Остальные прекращены, в том числе с участием медиаторов. Как отметил председатель Серикбай Тулепбергенов, в основном прекращение дела происходило в связи с примирением сторон.



