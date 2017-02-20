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В РФ говорившая по заряжающейся сотке девочка погибла от удара током

20 февраля 2017, 17:19

Предположительно, девочку ударило током во время разговора по находившемуся на зарядке сотовому телефону


Восьмилетняя девочка погибла при разговоре по сотовому телефону, находившемуся на зарядке, в Великом Новгороде, сообщает sputmiknews.kz.

"Вечером 18 февраля 2017 года в одной из квартир города Великого Новгорода обнаружено тело восьмилетней девочки без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, девочка получила удар электрическим током во время эксплуатации мобильного телефона, который заряжался от сети. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась на месте.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия, в том числе следователем проверяются версии полученной смертельной травмы ребенком в результате неисправности телефона, зарядного устройства и электропроводки. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В декабре 2016 года жительница казахстанского города Актобе пострадала в результате возгорания iPhone, который заряжался ночью возле ее кровати. Девушка получила значительные ожоги.



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