Рау: В Казахстане профицит цемента в 3 млн тонн, а мы продолжаем импортировать его из РФ

Вопрос казсодержания ключевой, а потому и министерству, и регионам еще очень много нужно работать.

Казахстан продолжает импортировать российский цемент, несмотря на профицит в 3 млн тонн. Об этом сегодня в Астане сообщил вице-министр по инвестициям и развитию Альберт Рау , передает , передает Zakon.kz





«Здесь проблема в казсодержании. Коллеги, особенно в регионах, вдумайтесь, - обратился спикер к присутствующим на расширенном заседании. - В прошлом году рост в целом строительства в стране был, но при этом мы с отрицательными показателями сработали по стройиндустрии. Это значит продолжается использование импортных стройматериалов».





Рау еще раз отметил, что вопрос казсодержания ключевой, а потому и министерству, и комитету, и регионам еще очень много нужно работать. В пример он привел ситуацию с цементом.





«В прошлом году мы завезли в страну еще 600 тысяч тонн цемента, в то время, когда у нас профицит 3 млн тонн. Конечно, это приходится на западные регионы, но мангистауский завод способен обеспечить запад. Половину из 600 тысяч завезла Актюбинская область. Конечно, наши предприятия умудрились в прошлом году 500 тысяч тонн экспортировать, и у нас практически баланс получился. Но резервы здесь у нас большие и, прежде всего, их надо использовать в наших программах «Нурлы жол», «Нурлы жер» и т.д.» - сказал он.





Помимо этого, в министерстве беспокоятся о промышленной безопасности страны. В прошлом году были отмечены рост аварийности и смертности в отрасли.





«При том, что у нас сегодня поручение сокращать контрольно-надзорные функции, нам здесь концептуальные подходы в этом году надо менять. Заинтересованность предприятий должна быть в том, чтобы не допускать таких случаев, потому что год от года все-таки коренным образом мы не меняем ситуацию» - заключил он.





Автор: Татьяна Ковалева, Астана