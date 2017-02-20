Иван Дычко перешёл в профессиональный бокс и нацелился на матч-реванш с Джошуа
20 февраля 2017, 17:44
26-летний казахстанский боксёр Иван Дычко перешёл профессиональный бокс.
Спортсмен подписал контракт с австралийским менеджером Майком Альтамурой и пополнил ряды боксёров его компании MJA Entertainment. Дычко ставит перед собой высокие цели и надеется однажды взять реванш у чемпиона мир IBF в супертяжёлом весе Энтони Джошуа за поражение в полуфинале Олимпиады-2012, проходившей в Лондоне.
«Энтони Джошуа — один из тех, кто мотивирует меня. Конечно, не сам он, а мысль о реванше. Я думаю, что победил его в Лондоне. Если он победит Владимира Кличко и сохранит свой титул, наш будущий поединок будет весьма вероятен», — сказал Дычко, слова которого приводит BoxingScene.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com