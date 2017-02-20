Рынок ГЦБ начал постепенно оживляться – Д. Акишев

За полтора месяца 2017 года было выпущено 120,4 млрд. тенге.

Начиная с января 2017 года, Министерство финансов начало размещение государственных ценных бумаг среди участников финансового рынка. Впервые с октября 2015 года Министерство финансов выпустило ГЦБ с доходностью, определяемой ситуацией на финансовом рынке, и для всех участников финансового рынка. Последнее время выпускались только ГЦБ для ЕНПФ, привязанные к уровню инфляции. За полтора месяца 2017 года было выпущено 120,4 млрд. тенге. Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга для СМИ председатель НБРК Данияр Акишев, сообщает Zakon.kz





Глава финрегулятора напомнил, что в конце 2016 года Национальный Банк осуществлял продажу государственных ценных бумаг со сроком до 5 лет, что позволило дать ориентир Министерству финансов по стоимости привлечения среднесрочных заемных средств.





В целом, по данным НБРК, на конец января чистое изъятие ликвидности Национальным Банком составило 2,1 трлн. тенге. Краткосрочные ноты в обращении достигли почти 2,8 трлн. тенге.





Ставки денежного рынка находятся внутри установленного коридора ставок. На 17 февраля 2017 года ставка по однодневным операциям РЕПО составила 11,11%.





«Таким образом, Национальный Банк продолжает сохранять оптимальный баланс между целями по инфляции и макроэкономической стабильностью, что, в конечном итоге, способствует экономическому росту. Так, признаки оживления экономики, наметившиеся еще в конце 2016 года, в январе стали более явными», - резюмировал Д.Акишев. По его словам, краткосрочный экономический индикатор, характеризующий тенденции развития базовых отраслей, в январе 2017 года составил 3,8% в годовом выражении.