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Новый прокурор СКО встретился с заместителем Генпрокурора РК

20 февраля 2017, 18:09

Берик Асылов был назначен на должность прокурора СКО на прошлой неделе.


В областном акимате прошла встреча первого заместителя генерального прокурора Республики Казахстан Иоганна Меркеля с активом Северо-Казахстанской области. В мероприятии принял участие аким области Ерик Султанов, сообщает Zakon.kz.

Открывая встречу глава региона отметил исключительную роль и значение прокуратуры в современном обществе.

«В этом году перед органами прокуратуры будут поставлены новые задачи. Об усовершенствовании деятельности конституционного совета, прокуратуры, судебной системы говорил в своем январском обращении Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев», - сказал Ерик Султанов.

На встрече выступил первый заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Иоганн Меркель и новый прокурор Северо-Казахстанской области Берик Асылов.

Сегодня в органах прокуратуры Северо-Казахстанской области трудятся 168 человек. В текущем году сотрудниками восстановлены и защищены конституционные права более 16 тысяч граждан.



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