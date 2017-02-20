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Россия и Казахстан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

20 февраля 2017, 19:00

Состоялась встреча премьера РК Бакытжана Сагинтаева с первым зампредом РФ Игорем Шуваловым.


Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов в понедельник обсудили перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.

"Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.

Сагинтаев и Шувалов также обсудили "вопросы расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и транзитных перевозок в рамках Евразийского экономического союза".

Фото: primeminister.kz

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