Россия и Казахстан обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества
Состоялась встреча премьера РК Бакытжана Сагинтаева с первым зампредом РФ Игорем Шуваловым.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев и первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов в понедельник обсудили перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра.
"Участники встречи обсудили текущее состояние и перспективы развития казахстанско-российского торгово-экономического сотрудничества", — говорится в сообщении.
Сагинтаев и Шувалов также обсудили "вопросы расширения взаимодействия в сфере сельского хозяйства и транзитных перевозок в рамках Евразийского экономического союза".Фото: primeminister.kz
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