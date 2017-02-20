Посол Северной Кореи: Убитый в Малайзии - не брат Ким Чен Ына
Он подчеркнул, что малайзийскому расследованию пока нет доверия, поскольку убитым является некий Ким Чхоль, а не сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.
Убитый в Малайзии гражданин Северной Кореи не является братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом заявил северокорейский посол в Малайзии Кан Чхоль.
Он подчеркнул, что малайзийскому расследованию пока нет доверия, поскольку убитым является некий Ким Чхоль, а не сводный брат лидера Северной Кореи Ким Чон Нам.
"Прошло семь дней с момента инцидента, но не предоставлено никаких доказательств о причинах смерти, мы не можем доверять малазийской полиции. Посольство определило личность убитого - это гражданин КНДР Ким Чхоль, как указано в его паспорте", - сказал Кан Чхоль.
14 февраля Южная Корея заявила, что в аэропорту Малайзии убили брата Ким Чен Ына. Предположительно две женщины отравили человека, которого называют Ким Чон Нам.
Посол Северной Кореи в Малайзии заявил, что Пхеньян "категорически отвергает" результаты вскрытия тела предположительно Ким Чон Нама, а также призвал Куала-Лумпур немедленно вернуть тело северокорейской стороне.
В Малайзии ответили, что не обнародуют данные вскрытия пока не получат образцы ДНК родственников жертвы. Это также является условием передачи тела в КНДР.
Южная Корея обвиняет Пхеньян в убийства Ким Чон Нама.
Тем временем в сети появилось видео покушения в аэропорту двумя женщинами на предполагаемого брата Ким Чен Ына.
Источник: КорреспонденТ
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