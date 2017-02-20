В пяти областях Казахстана ограничено движение автотранспорта

В понедельник, 20 февраля, введены ограничения движения для автотранспорта на дорогах республиканского значения Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областей, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казахавтодор».

В Акмолинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено о движение для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Екатеринбург - Алматы» км. 1280-1353, участок от г. Астана до границы Карагандинской области;

2. «Астана-Киевка-Темиртау» км. 16-51, участок от г.Астана до границы Карагандинской области.

В Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кандыагаш – Эмба – Шалкар - Иргиз» км. 92-258, участок от г. Эмба до г. Шалкар.

В ВКО в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) ограничено движение для всех видов автотранспорта:

1. «Омск - Майкапчагай» км. 587-733, участок от границы Павлодарской области до г.Семей;

2. «Семей - гр. РФ - Барнаул» км. 2-113, участок от г.Семей до границы РФ;

3. «Усть-Каменогорск - Семей» км. 10-198, участок от с.Герасимовка до г.Семей;

4. «Омск-Майкапчагай» км. 756-900, участок от г.Семей до с.Калбатау;

5. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 15-123, участок от поворота на с.Глубокое до раницы РФ;

6. «Семей-Кайнар» км. 8-266, участок от г.Семей до с.Кайнар;

7. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 778-1048, участок от г.Аягоз до поворота на с.Уланское;

8. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 41-105, участок от с.Секисовка до г.Риддер;

9. «Усть-Каменогорск-Зыряновск-Рахмановские ключи» км. 6-164, участок от с.Ушановское до г.Зыряновск;

10. «Караганда-Аягоз-Бугаз», км. 442-900, участок от с. Кушмурун до с.Аксуат.

В Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах:

1. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 17-217, участок от г.Караганда до г.Каркаралинск;

2. «Екатеринбург-Алматы» км. 1353-1424, участок от границы Акмолинской области до г.Темиртау;

3. «Екатеринбург-Алматы» км. 1492-1854, участок от г.Караганда до г.Балхаш;

4. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, участок от г.Караганда до границы Павлодарской области;

В Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1205, участок от границы Карагандинской области до п.Шидерты.