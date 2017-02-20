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Турецкие пограничники обнаружили гражданку Грузии в чемодане

20 февраля 2017, 22:10

Аналогичный инцидент на этом же КПП произошел в пятницу: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.


Турецкие пограничники обнаружили в ходе проверки в чемодане гражданина Грузии женщину, пытавшуюся попасть в страну, несмотря на наложенный ранее запрет, сообщает РИА Новости.

Гражданин Грузии привлек внимание пограничников своим подозрительным поведением на КПП Сарп Сыныр в турецкой провинции Хопа. Пограничники потребовали открыть чемодан. В результате в чемодане была обнаружена 28-летняя девушка, оказавшаяся гражданкой Грузии. Женщине запрещен въезд в Турцию.

Полиция задержала граждан Грузии и проводит допрос.

Аналогичный инцидент на этом же КПП произошел в пятницу: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.

Фото © AFP 2017/ STR/IHA


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