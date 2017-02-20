Турецкие пограничники обнаружили гражданку Грузии в чемодане
Аналогичный инцидент на этом же КПП произошел в пятницу: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.
Турецкие пограничники обнаружили в ходе проверки в чемодане гражданина Грузии женщину, пытавшуюся попасть в страну, несмотря на наложенный ранее запрет, сообщает РИА Новости.
Гражданин Грузии привлек внимание пограничников своим подозрительным поведением на КПП Сарп Сыныр в турецкой провинции Хопа. Пограничники потребовали открыть чемодан. В результате в чемодане была обнаружена 28-летняя девушка, оказавшаяся гражданкой Грузии. Женщине запрещен въезд в Турцию.
Полиция задержала граждан Грузии и проводит допрос.
Аналогичный инцидент на этом же КПП произошел в пятницу: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.
Фото © AFP 2017/ STR/IHA
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